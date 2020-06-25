Китай продолжает противоэпидемический режим и одновременно с этим восстанавливает экономическую активность. По мнению аналитиков, цифровая экономика КНР наименее подвержена влиянию коронавирусной эпидемии и сохраняет свою активную динамику. На это указывает появление новых понятий и терминов, закрепивших некоторые новые тенденции в жизни во время эпидемии.

1. Экономика домоседа

宅经济

В начале 2020 года из-за эпидемии во всем Китае были закрыты все общественные заведения. Поэтому основным времяпрепровождением людей стали компьютерные игры, фильмы и видео, музыка, электронные книги и прочие онлайн-сервисы и мобильные приложения, ориентированные на домоседов. Сегодня общественная жизнь уже нормализуется, но люди не спешат в кафе, парки и музеи (многие из которых пока закрыты).

Поэтому ставка делается на развитие онлайн-сектора, что в масштабах страны стимулирует развитие цифровой экономики.

16 компаний, ориентированных на людей в самоизоляции, опубликовали финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Только за счет услуг предоставления доступа к интернету провайдер "Аофэй" заработал около 73 миллионов юаней (около 10,5 миллиона долларов), что почти в 4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доходы портала лайв-стриминга bilibili увеличились на 118 процентов, а аудиоприложения "Гималаи" - на 32 процента.

2. Бесконтактная доставка

无接触配送

У большинства китайских домоседов в период самоизоляции не ослабевало желание приобрести что-либо онлайн. В один из самых сложных периодов эпидемии онлайн-шопинг заметно просел из-за приостановки услуг доставки. Однако эта ситуация вскоре изменилась. Доставка начала восстанавливаться во многом благодаря тому, что на вооружение был принят новый подход - бесконтактная передача посылок. 26 января эту услугу первой анонсировала служба заказа и доставки еды и товаров Meituan. Схема такова: курьеры не передают заказы лично в руки потребителя, они оставляют его у дверей или же помещают в камеры хранения, которыми оборудованы практически все микрорайоны. Адресату на мобильный телефон поступает сообщение с кодом ячейки, при вводе которого он может забрать заказ в любое удобное для него время. Примеру Meituan последовали и другие китайские курьерские службы. Кстати, этот формат уже работает в России, но только в части бесконтактной доставки до дверей.

В некоторых регионах страны для бесконтактной доставки были задействованы беспилотники, дроны и роботы. Согласно прогнозам, к 2022 году объем рынка экспресс-доставки за счет беспилотников превысит 50 миллиардов юаней (около 7,2 миллиарда долларов).

3. Облачный офис

云办公

Из-за эпидемии многие были вынуждены работать удаленно. Китайский высокотехнологичный гигант Huawei предложил пользователям бесплатные сервисы WeLink для удаленной работы и облачные сервисы для учета рабочего времени, сохранения данных и проведения видеоконференций онлайн. По статистике, в последние два месяца объем операций WeLink вырос на 80 процентов. Другим фаворитом для дистанционщиков стал сервис DingTalk - дочерняя компания Alibaba Group, предоставляющая целый пакет функций для дистанционного обучения и работы. DingTalk обрел огромную популярность и за рубежом. Для укрепления международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом DingTalk специально создала международную площадку для врачей. С помощью ИТ-технологий приложение DingTalk может в реальном времени переводить речь и тексты с/на 11 языков. Медики разных стран могут общаться напрямую, причем совершенно бесплатно. Более 200 медучреждений из 45 стран мира, включая США, Испанию, Швецию, Новую Зеландию, Республику Корея и других стран, присоединились к этой площадке.

4. Онлайн-уроки в прямом эфире

网络直播课

Из-за коронавируса было отложено обучение во многих вузах, техникумах и школах. На помощь учащимся пришло дистанционное обучение. Самый распространенный формат - проведение занятий в прямом онлайн-эфире. Площадки для онлайн-обучения предоставляют такие компании, как Tencent, Alibaba Group, DingTalk, Youku, Toutiao, iQIYI и другие. По статистике ЮНЕСКО, из-за коронавирусной инфекции в большинстве стран были закрыты все учебные заведения, это коснулось более 861 миллиона учащихся. Но к радости родителей прекращение занятий в реальном времени вовсе не означает их полную остановку и коллапс системы образования.

5. Виртуальный (облачный) тур

云游览

Во время эпидемии многие китайские парки, музеи, заповедники, книжные магазины и торговые центры запустили виртуальные туры, чтобы люди, не выходя из дома, могли полюбоваться на музейные реликвии, красоты природы и ассортимент товаров. Национальный музей Китая разработал виртуальный тур по всем выставочным зонам. Функция 360-градусного разворота в трехмерном изображении дает ощущение физического присутствия в музейном зале.

Фото: Медиакорпорация Китая

В марте торговый центр "Хэнлун" в городе Шэньян (пров. Ляонин) предложил потребителям онлайн-тур по универмагу в режиме реального времени. На получасовую "прогулку" по магазину "вышли" 14 тысяч потенциальных потребителей.