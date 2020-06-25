Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" - один из важных проектов стратегического сотрудничества межправительственных связей Китая и России.

Соглашение о его создании было подписано в 2014 году в присутствии премьеров двух стран. С момента своего открытия в 2018 году инновационный парк "Шелковый путь" объединил две площадки: китайскую и российскую. В апреле 2018 года в городе Сиань (провинция Шэньси) открылся китайский сегмент парка. Вслед за этим в августе того же года в московском Центре международной торговли "Гринвуд" была открыта российская площадка "Шелкового пути". За последние три года китайский и российский сегменты парка предоставляют целый ряд возможностей для сотрудничества китайских и российских предприятий, а также реализации научно-технических, торгово-экономических, гуманитарных проектов, разработанных усилиями вузов двух стран. Спустя три года своей деятельности Российско-Китайский инновационный парк можно назвать образцом международного сотрудничества.

Главное здание российской площадки инновационного проекта "Шелковый путь" появилось в августе 2018 года.

Укрепление высокотехнологичного сотрудничества Китая и России содействует взаимному дополнению научно-технических ресурсов двух стран. В этом сотрудничестве участвуют предприятия и высокопрофессиональные специалисты двух стран. К участию в разработке и реализации проектов китайский парк привлек научно-исследовательские учреждения России, которые объединились с китайскими вузами и научными центрами. Так, были созданы Китайско-Российская лаборатория морской инженерии, Китайско-Российский институт лазерных технологий и сферы их применения, Китайско-Российский бизнес-инкубатор МФТИ. Вместе с тем парк проводит комплекс мероприятий в области высоких технологий, включая Первый китайско-российский конкурс инновационных промышленных проектов, Китайско-Российский инновационный форум в области промышленности и технологий "Шелковый путь" и другие мероприятия. В результате был выработан список выдающихся инновационных НИОКР-проектов, нацеленных на ускорение внедрения в производство научно-технических достижений и продвижение высокоэффективного развития производственного процесса, что заложило прочные основы для расширения объема двусторонней торговли между Россией и Западным Китаем, в частности с провинцией Шэньси.

Для того чтобы объединить инновационные возможности двух стран, китайский парк активизирует разработку технологий, исследования и разработку оборудования, внедрение в производство высоких и новых технологий, обмен и подготовку научных работников двух стран, реализуя ряд китайско-российских инкубационных проектов, связанных с разработкой экзоскелета, подводной аппаратуры, лазерного дальномера. Вместе с тем в работе китайского парка участвует Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз малых предпринимателей, Ассоциация врачей судебной медицины, был создан Центр подготовки и тестирования русского языка и Союз преподавателей-русистов стран инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря реализации серии совместных проектов в области науки, образования, торговли и экономики, а также гуманитарных исследований, нацеленных на содействие сотрудничеству и взаимосвязанности между странами инициативы "Экономического пояса Шелкового пути", китайский парк нашел новую успешную модель международного взаимодействия.

В инновационном парке "Шелковый путь" проводится много мероприятий по научно-техническому обмену, которые укрепляют международное сотрудничество.

В начале года в китайском сегменте парка было зарегистрировано свыше 40 предприятий, среди которых Российский инновационный центр "Лидер" и Корпорация развития Пензенской области. Девять российских компаний, включая компании "ТехноЛаб" и LLC, заключили соглашения с китайскими компаниями и вузами о совместном освоении таких областей, как точная механика, технология дополненной реальности, искусственный интеллект и интернет вещей. Одновременно на российской площадке обосновались Шаньсиская автомобильная корпорация, Сианьская компания Xi"an Continental Bridge International Logistics, Шэньчжэньское научно-техническое предприятие Tenda и другие.

Для привлечения российских бизнесменов к ведению коммерческой деятельности в китайском технопарке был выдвинут ряд выгодных предложений, в том числе льготные условия, снижение или полное освобождение от арендной платы за офисные помещения, система поощрения высоких профессионалов и другие. Предприятиям предоставляют бизнес-консультации, оформляют бизнес-лицензии, рабочие визы и оказывают комплекс других услуг на двух языках. В парке был создан визовый центр, занимающийся оформлением виз стран инициативы "Один пояс, один путь" для сотрудников предприятий или частных лиц, кроме того, топ-менеджеры предприятий здесь же могут оформить визы в страны АТЭС. Одновременно китайский парк укомплектован специализированной службой консалтинга, юридическим и налоговым представительством, бизнес-инкубатором и финансовым центром. В парке также работают международная школа, международная больница и многоквартирный жилой дом премиум-класса. Все это создает оптимальные условия для работы и жизни резидентов. Китайский парк стремится предоставить предприятиям пятизвездочный сервис, чтобы они успешно вели свою деятельность в Китае.

Российские специалисты часто посещают китайские предприятия.

Как отметил помощник ректора Московского физико-технического института Александр Мелерзанов на церемонии открытия Китайско-Российского бизнеса-инкубатора МФТИ, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" за счет комплексного рационального планирования и оперативной работы концентрирует преимущественные возможности двух стран, предлагая иностранным предприятиям полный спектр услуг. "Парк работает с полной уверенностью в будущем", - заверил он.

Руководитель международного инновационного центра "Лидер" одноименной корпорации отметил, что "в целях координации инновационных ресурсов провинции Шэньси и российских предприятий Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" предоставляет предприятиям двух стран все возможности для взаимных связей, обмена информацией, активизации торгово-экономической деятельности и сопряженной реализации проектов. Таким образом, провинция Шэньси очень привлекательна для многих российских предприятий". По его словам, технопарк стал "первым примером привлечения инвестиций российских предприятий".

В Китайско-российском инновационном парке действует "платформа комплексного обслуживания".

2020-2021 годы объявлены Годами научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества Китая и России. Используя эту возможность, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" продолжит играть ведущую роль в создании брендового центра науки и техники, экономики и торговли, культуры. В инновационном парке надеются на совершенствование платформ сотрудничества и механизмов оказания профессиональных услуг китайским и российским предприятиям и вузам. Это служит общей идее - объединению преимуществ и возможностей двух стран, а также сопряжению проектов сторон. Кроме того, в 2020 году парк продолжит расширять гуманитарное сотрудничество в области искусства. Уже решено, что Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова откроют свои представительства в парке, эти знаменитые вузы России откроют курсы художественной подготовки для китайских профессионалов.