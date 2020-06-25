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25.06.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Парк возможностей

Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" стимулирует двустороннее сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь"
Текст: Хао Чжихуэй, Ли Чжэя
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8192)
Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" - один из важных проектов стратегического сотрудничества межправительственных связей Китая и России.
Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" представляет множество возможностей для сотрудничества. Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" представляет множество возможностей для сотрудничества.
Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" представляет множество возможностей для сотрудничества.

Соглашение о его создании было подписано в 2014 году в присутствии премьеров двух стран. С момента своего открытия в 2018 году инновационный парк "Шелковый путь" объединил две площадки: китайскую и российскую. В апреле 2018 года в городе Сиань (провинция Шэньси) открылся китайский сегмент парка. Вслед за этим в августе того же года в московском Центре международной торговли "Гринвуд" была открыта российская площадка "Шелкового пути". За последние три года китайский и российский сегменты парка предоставляют целый ряд возможностей для сотрудничества китайских и российских предприятий, а также реализации научно-технических, торгово-экономических, гуманитарных проектов, разработанных усилиями вузов двух стран. Спустя три года своей деятельности Российско-Китайский инновационный парк можно назвать образцом международного сотрудничества.

Главное здание российской площадки инновационного проекта "Шелковый путь" появилось в августе 2018 года.

Укрепление высокотехнологичного сотрудничества Китая и России содействует взаимному дополнению научно-технических ресурсов двух стран. В этом сотрудничестве участвуют предприятия и высокопрофессиональные специалисты двух стран. К участию в разработке и реализации проектов китайский парк привлек научно-исследовательские учреждения России, которые объединились с китайскими вузами и научными центрами. Так, были созданы Китайско-Российская лаборатория морской инженерии, Китайско-Российский институт лазерных технологий и сферы их применения, Китайско-Российский бизнес-инкубатор МФТИ. Вместе с тем парк проводит комплекс мероприятий в области высоких технологий, включая Первый китайско-российский конкурс инновационных промышленных проектов, Китайско-Российский инновационный форум в области промышленности и технологий "Шелковый путь" и другие мероприятия. В результате был выработан список выдающихся инновационных НИОКР-проектов, нацеленных на ускорение внедрения в производство научно-технических достижений и продвижение высокоэффективного развития производственного процесса, что заложило прочные основы для расширения объема двусторонней торговли между Россией и Западным Китаем, в частности с провинцией Шэньси.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Для того чтобы объединить инновационные возможности двух стран, китайский парк активизирует разработку технологий, исследования и разработку оборудования, внедрение в производство высоких и новых технологий, обмен и подготовку научных работников двух стран, реализуя ряд китайско-российских инкубационных проектов, связанных с разработкой экзоскелета, подводной аппаратуры, лазерного дальномера. Вместе с тем в работе китайского парка участвует Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз малых предпринимателей, Ассоциация врачей судебной медицины, был создан Центр подготовки и тестирования русского языка и Союз преподавателей-русистов стран инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря реализации серии совместных проектов в области науки, образования, торговли и экономики, а также гуманитарных исследований, нацеленных на содействие сотрудничеству и взаимосвязанности между странами инициативы "Экономического пояса Шелкового пути", китайский парк нашел новую успешную модель международного взаимодействия.

В инновационном парке "Шелковый путь" проводится много мероприятий по научно-техническому обмену, которые укрепляют международное сотрудничество.

В начале года в китайском сегменте парка было зарегистрировано свыше 40 предприятий, среди которых Российский инновационный центр "Лидер" и Корпорация развития Пензенской области. Девять российских компаний, включая компании "ТехноЛаб" и LLC, заключили соглашения с китайскими компаниями и вузами о совместном освоении таких областей, как точная механика, технология дополненной реальности, искусственный интеллект и интернет вещей. Одновременно на российской площадке обосновались Шаньсиская автомобильная корпорация, Сианьская компания Xi"an Continental Bridge International Logistics, Шэньчжэньское научно-техническое предприятие Tenda и другие.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Для привлечения российских бизнесменов к ведению коммерческой деятельности в китайском технопарке был выдвинут ряд выгодных предложений, в том числе льготные условия, снижение или полное освобождение от арендной платы за офисные помещения, система поощрения высоких профессионалов и другие. Предприятиям предоставляют бизнес-консультации, оформляют бизнес-лицензии, рабочие визы и оказывают комплекс других услуг на двух языках. В парке был создан визовый центр, занимающийся оформлением виз стран инициативы "Один пояс, один путь" для сотрудников предприятий или частных лиц, кроме того, топ-менеджеры предприятий здесь же могут оформить визы в страны АТЭС. Одновременно китайский парк укомплектован специализированной службой консалтинга, юридическим и налоговым представительством, бизнес-инкубатором и финансовым центром. В парке также работают международная школа, международная больница и многоквартирный жилой дом премиум-класса. Все это создает оптимальные условия для работы и жизни резидентов. Китайский парк стремится предоставить предприятиям пятизвездочный сервис, чтобы они успешно вели свою деятельность в Китае.

Российские специалисты часто посещают китайские предприятия.

Как отметил помощник ректора Московского физико-технического института Александр Мелерзанов на церемонии открытия Китайско-Российского бизнеса-инкубатора МФТИ, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" за счет комплексного рационального планирования и оперативной работы концентрирует преимущественные возможности двух стран, предлагая иностранным предприятиям полный спектр услуг. "Парк работает с полной уверенностью в будущем", - заверил он.

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Руководитель международного инновационного центра "Лидер" одноименной корпорации отметил, что "в целях координации инновационных ресурсов провинции Шэньси и российских предприятий Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" предоставляет предприятиям двух стран все возможности для взаимных связей, обмена информацией, активизации торгово-экономической деятельности и сопряженной реализации проектов. Таким образом, провинция Шэньси очень привлекательна для многих российских предприятий". По его словам, технопарк стал "первым примером привлечения инвестиций российских предприятий".

В Китайско-российском инновационном парке действует "платформа комплексного обслуживания".

2020-2021 годы объявлены Годами научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества Китая и России. Используя эту возможность, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" продолжит играть ведущую роль в создании брендового центра науки и техники, экономики и торговли, культуры. В инновационном парке надеются на совершенствование платформ сотрудничества и механизмов оказания профессиональных услуг китайским и российским предприятиям и вузам. Это служит общей идее - объединению преимуществ и возможностей двух стран, а также сопряжению проектов сторон. Кроме того, в 2020 году парк продолжит расширять гуманитарное сотрудничество в области искусства. Уже решено, что Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова откроют свои представительства в парке, эти знаменитые вузы России откроют курсы художественной подготовки для китайских профессионалов.

Утопающий в зелени парк создает оптимальные условия для работы и жизни резидентов.
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