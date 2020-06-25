Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов

Фармацевтический и агрохимический гигант Bayer намерен потратить более 10 миллиардов евро на решение большинства своих юридических проблем в США. С американскими истцами достигнута договоренность об урегулировании жалоб на удобрение глифосат, которое производится компанией Monsanto, сообщает телеканал Euronews.

Десятки тысяч истцов обвиняют Монсанто, которую Bayer приобрел два года назад, в использовании канцерогенного гербицида. Средство для уничтожения сорняков Roundup было продано более чем в 160 странах и широко используется в США. А удобрение глифосат, разработанное в 1970-х годах, является ключевым ингредиентом Roundup.

По данным Bayer, компромисс разрешит около 75 процентов текущих дел в США, при этом общее количество поданных и ожидающих рассмотрения исков составит около 125 000. Компания готова заплатить в общей сложности от 10,1 до 10,9 миллиардов долларов пострадавшим гражданам.

Большие судебные издержки, которые Bayer теперь оплачивает, связаны исключительно с ведущим производителем семян Monsanto. В 2018 году немецкая компания потратила на совершение сделки 60 миллиардов долларов, получив в наследство риски, обусловленные глифосатом и другими аграрными продуктами, которые могут наносить вред здоровью.