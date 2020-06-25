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25.06.2020 20:22
Рубрика: Экономика

Видится на расстоянии

Удаленка станет привычной формой занятости
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Удаленная форма занятости, получившая широкое распространение в период пандемии, в будущем станет обычной практикой для 5% занятых россиян. Такой прогноз сделал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая в ходе обсуждения подготовленных поправок в Трудовой кодекс с членами партии "Единая Россия".

"Через несколько лет удаленка устоится и превратится в привычную форму занятости", - сказал глава минтруда. Он подчеркнул, что до начала пандемии официально во всей стране в дистанционном режиме работали лишь 30 тысяч человек. В пиковые периоды нерабочих дней число "удаленщиков" вырастало до 6 млн, то есть 11% всех занятых. Даже сейчас из дома трудятся около 5 млн человек, то есть 9,5% всей рабочей силы.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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При массовом переходе на удаленку оказались ущемлены права многих работников, сказал министр. Речь идет в том числе и об увеличившемся рабочем времени, и о дополнительных расходах на электричество и интернет. "Практика показала, что действующие правовые нормы не в полной мере учитывают сложившиеся практики привлечения к труду, - добавил Котяков. - При этом права всех работников должны быть защищены вне зависимости от того, где именно они трудятся".

Чтобы исправить ситуацию, минтруд совместно с "Единой Россией", РСПП и профсоюзами разработал поправки к Трудовому кодексу. Они в том числе описывают три формы занятости: постоянную дистанционную, временную дистанционную и комбинированную. И прописывают права работников при их использовании и при введении в ситуации ЧП временной удаленной занятости.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Партии "Единая Россия" Рынок труда Трудовое законодательство

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