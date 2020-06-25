Котяков дал прогноз по количеству сотрудников на удаленке

Трудовые договоры, предусматривающие дистанционную работу, до начала пандемии были заключены работодателями только с 30 тысячами сотрудников. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков в ходе обсуждения подготовленных поправок в Трудовой кодекс с членами партии Единая Россия, прошедшем в онлайн-формате.

"До пандемии коронавируса лишь немногие организации оформляли соглашения со своими сотрудниками о дистанционной работе", - сказал глава Минтруда. - По данным нашего мониторинга, официально такие соглашения были заключены с 30 тысячами человек".

При этом в пиковые периоды нерабочих дней, продолжил Антон Котяков, в удаленном или дистанционном формате были трудились 6 млн человек, то есть почти 11% от всех занятых в экономике России. По его данным, сейчас продолжают трудиться дистанционно около 5 млн человек - то есть порядка 9,5% от общего числа занятых.

"В будущем удаленно будут работать около 5% сотрудников", - спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации министр.