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Легче и проще. Стало известно, как будет выглядеть новая Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
25.06.2020,  
16:06
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Компания Microsoft опубликовала внешний вид меню "Пуск" грядущей версии Windows 10, который, как полагают инсайдеры, лишится "живых плиток" - они будут заменены на статичные иконки.

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В новой версии область "плиток" теперь замощена крупными значками, которые в зависимости от темы оформления могут менять внешний вид (включая цвет).

Фото: Microsoft

На изображении также видно, что меню "Пуск" стало менее нагруженным и более визуально "легким".

Обновленный интерфейс будет реализован только в 2020 году.

Также в Microsoft продемонстрировали обновленно окно настроек.

Фото: Microsoft
Microsoft
Фото: Скриншот YouTube
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