Легче и проще. Стало известно, как будет выглядеть новая Windows 10

Компания Microsoft опубликовала внешний вид меню "Пуск" грядущей версии Windows 10, который, как полагают инсайдеры, лишится "живых плиток" - они будут заменены на статичные иконки.

В новой версии область "плиток" теперь замощена крупными значками, которые в зависимости от темы оформления могут менять внешний вид (включая цвет).

Фото: Microsoft

На изображении также видно, что меню "Пуск" стало менее нагруженным и более визуально "легким".

Обновленный интерфейс будет реализован только в 2020 году.

Также в Microsoft продемонстрировали обновленно окно настроек.