Лукашенко произвел очередную кадровую рокировку в Минэкономике

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Особое внимание укреплению руководящего состава Министерства экономики продолжает уделять, судя по очередной ротации кадров, Александр Лукашенко. Президент, сообщает его пресс-служба, согласовал 25 июня новые назначения, в результате которых заместитель отраслевого руководителя Юрий Чеботарь пошел на повышение, став первым заместителем министра. А его должность заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.

Как уже информировал "СОЮЗ", в самом начале текущего года белорусский лидер назначил министром экономики Александра Червякова, который до этого работал в должности первого заместителя министра. Именно тогда президент РБ обратил внимание нового руководителя на особый статус отраслевой структуры в кабинете министров республики.

"Это не просто центральная должность в правительстве", - подчеркнул он. По его словам, необходимо, "серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики", добиться хорошего экспертного мнения о белорусской продукции и подготовить "хорошие проекты нормативных актов для развития" отрасли, поставил задачу перед коллективом Александр Лукашенко.