Медведев: Поправки к Конституции развивают принцип разделения властей

Поправки к Конституции, в случае их принятия, расширят участие парламента, в частности, Госдумы, в формировании правительства. Это развивает принцип разделения властей, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы, в формировании правительства будет гораздо более значительным", - приводит ТАСС слова Медведева. Зампред Совбеза уточнил, что это касается и правительственного блока, и президентского.

"Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", - подчеркнул он.

При этом, считает Медведев, Россия должна оставаться президентской республикой, что "безусловно необходимо просто для ее существования".