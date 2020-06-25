Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Медведев, по данным РИА Новости, в четверг утром - в первый день голосования - посетил свой избирательный участок, расположенный в здании "Шуваловской гимназии №1448" на улице Довженко в московском районе Раменки.

Напомним, указом президента Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но участки решено было открыть раньше - с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать в течение семи дней.

Голосование будет проходить каждый день с 25 июня по 1 июля с восьми утра до восьми вечера. ЦИК и Роспотребназдор разработали специальные санитарные правила, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.