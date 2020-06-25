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25.06.2020 21:26
Рубрика: Спорт

Повременим с пируэтами

ИСУ перекраивает календарь соревнований
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Случилось именно так, как рассказывал "РГ" первый вице-президент Международного союза конькобежцев (ИСУ) Александр Лакерник.

Хотя календарь международных соревнований фигуристов утвержден, ИСУ корректирует его с учетом ситуации с коронавирусом. А она, ситуация, такова, что два этапа юниорских Гран-при, которые должны были пройти в канадском Эдмонтоне с 26 по 29 августа и в словацком Кошице (2-5 сентября) отменены.

ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

И сразу же в ИСУ обратились представители Латвии с предложением провести юниорский этап в Риге после окончания всех оставшихся в календаре этапов. Заявка принята.

По неофициальной информации, Эдмонтон был бы не прочь принять юниоров позже, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Значит, турнир в Будапеште, стартующий по расписанию 9 сентября, станет или должен стать первым долгожданным юниорским этапом серии Гран-при. Решение о его проведении (или не проведении) примет исполком ИСУ на своем онлайн-заседании 6 июля.

Напомним: старт первого взрослого этапа Гран-при "Скейт Америка" намечен на 23 октября. Москва ждет фигуристов на "Кубке Ростелекома" 20-22 ноября. Времени, как видится, еще достаточно. Хочется верить, что этого запаса хватит.

Ну а финал взрослого и юношеского Гран-при по расписанию принимает Пекин 10-13 декабря.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году пройдет в Стокгольме

Также стоит добавить, что Международный союз конькобежцев объявил, что в этом году премия ISU Skating Awards пройдет в онлайн-формате.

Обладателей наград ISU назовет 11 июля. Премия вручается в семи номинациях: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая интересная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, награда за карьерные достижения.

Изначально церемония должна была пройти после чемпионата мира-2020, но была отменена из-за пандемии коронавируса.

Спорт Фигурное катание

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