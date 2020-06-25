В январе 2020 года Счетная палата России привлекла внимание к тому, как исполняются бюджетные назначения по федеральному проекту "Внедрение наилучших доступных технологий" национального проекта "Экология". А если выражаться прямо, указала на "полное неисполнение".

Это значит, что 300 миллионов рублей, заложенные в бюджете на освоение самых продвинутых и доступных технологий, не использованы совсем. А причина - не заявлено и не представлено должным образом достойных проектов по переходу на НДТ. Эта аббревиатура уже стала узнаваемой, и мы для краткости ею тоже воспользуемся, чтобы разобраться в ситуации более детально. Причем не со стороны, а изнутри рабочей группы, которые созданы для актуализации информационно-технических справочников в рамках проекта "Внедрение наилучших доступных технологий".

Когда речь о безопасности, нужен консенсус, а не право большинства, считает Елена Васильева. Фото: Из личного архива

Такие справочники содержат описания применяемых и перспективных технологий, внедрение которых сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Это по существу национальные стандарты, которым все должны следовать. До 2024 года планируется актуализировать 51 такой справочник. С этой целью созданы технические рабочие группы по разным направлениям, в том числе ТРГ9, куда я вхожу, - "Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)".

К сожалению, механизм формирования таких групп не прозрачен, а в их состав включается непропорциональное число представителей власти, научных организаций, НКО и бизнес-структур, частных компаний и госкорпораций. Это приводит к абсолютному перевесу тех, чью деятельность такие справочники должны регламентировать.

Из 46 членов ТРГ9 более половины представляют коммерческие компании и только 10 относятся к научному сообществу. В результате представители заинтересованного бизнеса - "РТ-Инвест", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР", "Еврохим" и другие, - пользуясь простым большинством голосов, протаскивают в перечень более чем спорные технологии использования (читай: сжигания) твердых коммунальных отходов. Например, для термического обезвреживания медицинских и биологических отходов.

Между тем технологии сжигания всегда вызывали и вызывают много вопросов в связи с воздействием на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому их возможное включение в перечень НДТ должно быть научно обосновано и опираться на тщательный анализ. Ведь основная задача перехода на НДТ - экологизировать обновление промышленности, внедрять такие технологии, при которых негативное воздействие на окружающую среду будет наименьшим. А что мы видим? Вместо "наилучших доступных" могут протащить те, что еще вчера упоминались в разделе "за исключением". Причем делается это с нарушением существующих нормативных документов и здравого смысла.

Когда все решает большинство, голоса ученых, экологов, независимых экспертов тонут в общем хоре. А спешно обновляемые справочники теряют научную обоснованность, становятся, по существу, карманными для отраслей и не создают стимулов к поиску и внедрению действительно лучших, современных технологий.

Определением НДТ в сфере производства алюминия занимались, по сути, только представители самой отрасли: 77 процентов в рабочей группе "Производство алюминия" - это представители "РУСАЛа", "Форте Металс", НЗЦМ, других заинтересованных фирм. Создана среда для лоббирования коммерческими структурами своих, в том числе финансовых, интересов, поскольку проектом "Внедрение наилучших доступных технологий" намечено выделение из федерального бюджета более 27 миллиардов рублей. Помимо прямых инвестиций (господдержка 175 инвестиционных проектов в период до 2024 года, субсидии в рамках нацпроекта "Экология"), предусмотрены также иные стимулы и бонусы для тех, кто внедрил НДТ. В частности, налоговые льготы, освобождение от платы за негативное воздействие и другие.

Европейские страны иначе организуют работу в отношении НДТ. Там сотрудники предприятий и персонал действующих установок не становятся членами рабочих групп - их интересы представляют промышленные ассоциации и союзы. При этом решение принимается не простым большинством голосов, а на основе консенсуса. Такой подход подразумевает большую работу по обмену информацией, создание тематических групп, вебинары, экспертные консультации, в том числе со специалистами вне рабочих групп.

К сожалению, российское Бюро НДТ, которое координирует деятельность рабочих групп, такое многообразие форм информационно-консультативной поддержки обеспечить не может. Регламентирующие документы запаздывают, а те, что есть, нарушаются.

Вот пример. Российскими нормативно-правовыми актами установлен общий порядок деятельности технических рабочих групп. И он таков: Бюро НДТ организует сбор информации об используемых и перспективных технологиях (с детальным анализом экономической и экологической эффективности). А затем члены рабочей группы должны анализировать поступившую информацию, рассматривать проект справочника, размещать свои замечания и предложения.

Однако лишь у трех рабочих групп сбор данных и предложений от предприятий предшествует анализу. У других групп, как это ни странно, наоборот: сначала актуализация (на основе чего - непонятно), и потом - сбор данных. Эта, мягко скажем, странность проявилась и в деятельности нашей группы. Расширить область применения справочника было решено, несмотря на возражения отдельных членов группы, до сбора необходимых материалов и их анализа членами ТРГ9. Аналогичное нарушение зафиксировано и в планах деятельности еще трех рабочих групп .

Сам собой напрашивается вывод: работа по актуализации справочников НДТ организована так, что в расчет принимаются только интересы производителей, бизнес-структур и промышленно-финансового лобби. Голоса представителей науки и гражданского общества остаются без внимания и должной поддержки. Такое положение противоречит задачам национального проекта "Экология" и подрывает веру в достижимость заявленных целей.

Об авторе

Васильева Елена Александровна - эксперт, руководитель исследовательских программ Российского отделения "Гринпис", член Технической рабочей группы по актуализации информационно-технического справочника "Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)" в рамках федерального проекта "Внедрение наилучших доступных технологий".