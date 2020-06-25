Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки коснется кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В проекте постановления об увеличении сумм кредита по льготной ипотеке под ставку 6,5% годовых, который подготовил Минфин, размер кредита в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области не должен превышать 12 млн рублей, а в остальных регионах - 6 млн рублей. Документ уже внесен на рассмотрение в правительство.

"Программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Ставка 6,5% распространяется на весь срок кредитования", - цитирует Моисеева пресс-служба Минфина.

По словам замминистра, программа расширит возможности граждан по приобретению жилья в новостройках и станет хорошим подспорьем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Моисеев отметил, что люди могут купить по данной программе более дорогое жилье, но тогда сумма первоначального взноса будет увеличена за счет своих средств.

Новая госпрограмма льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке до 6,5% годовых началась в апреле. По ее изначальным параметрам максимальная сумма жилищного кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 8 млн рублей, а для остальных регионов - 3 млн рублей. Во вторник президент Владимир Путин предложил увеличить эти суммы до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.