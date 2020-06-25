Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод". На него возлагалась особая миссия - вернуть зрителю привычку к большим экранам и семейному досугу подобного рода. Однако позднее дату выхода картины в прокат перенесли на 30 июля. Повлияло ли это на ситуацию с возобновлением работы кинотеатров? На этот вопрос ответила министр культуры РФ Ольга Любимова во время своего визита в Волгоград.

"Открытие кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, - сообщила Ольга Любимова. - Мы на постоянной связи с отраслью. Я лично провела совещания с ведущими кинокомпаниями и кинодистрибьюторами, а также представителями киносетей. Находимся с ними на связи, а также с регионами. Во все субъекты мы направили рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров. Практически везде регионы разрешили возобновить съемки, но с кинотеатрами сложнее".

Глава Минкультуры добавила, что еще не во всех регионах стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. "Отдельно с московскими властями ведем работу на предмет заблаговременного уведомления о сроках открытия кинотеатров. Пока конкретных дат нет, - заметила она и добавила. - Мы говорили о возможной дате 15 июля, она продолжает быть актуальной для нас".

Также Министерство культуры России обратилась к регионам, чтобы они информационно поддержали премьеры фильмов, которые выйдут на экраны первыми.

А пока в стране продолжают открываться автокинотеатры - выживать-то надо. Не далее, как вчера, пришла информация об открытии первого кинотеатра "на колесах" в Санкт-Петербурге.

Кстати

Индустриальный кинопортал proficinema сообщил о том, что согласно подсчетам Ассоциации владельцев кинотеатров, отрасль в текущем году не досчитается 38 миллиардов рублей, а конкретно кинотеатры - 48 миллиардов. Данный прогноз сделан при условии, что значительное количество кинотеатров сможет возобновить свою работу с 15 июля.