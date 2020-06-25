Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19

Уже второе лекарство, помогающее больным коронавирусной инфекцией, получило одобрение Минздрава.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, препарат получил название "Арепливир". Он является аналогом японского "Фавипиравира". Выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. "Арепливир" - уже второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал "Авифавир".

Японский "Фавипиравир" обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к ним относится и COVID-19), включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, а также опасные для жизни вирусы. Как уточняет РИА Новости, в конце мая академик Дмитрий Пушкарь заявил, что схему лечения "Арепливиром" уже разработали, оно будет занимать в среднем не больше недели. Лекарство действует непосредственно на вирус и за пять-шесть дней уничтожает его.