Мишустин: Вести IT-бизнес за рубежом должно стать выгоднее из России

Заниматься IT-бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин цели налогового маневра, предложенного президентом для этой отрасли.

"Прошедшие месяцы особенно наглядно показали, насколько эта сфера важна и перспективна для современной экономики и ее стабильного развития", - заявил глава кабмина на заседании правительства.

Маневр преследует две ключевые задачи. "Первая - налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране", - сказал Мишустин. Вторая цель - создать выгодные условия, чтобы российские IT-компании работали из нашей страны, а не мигрировали физически или инфраструктурно в другие юрисдикции.

Премьер призвал министров как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации новых инициатив президента: "Прошу всех членов правительства отнестись к этому максимально ответственно и подготовить все необходимое в сжатые сроки".

Во вторник Владимир Путин в обращении к гражданам предложил на бессрочной основе снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль - с 20 до 3 процентов.