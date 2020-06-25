Молдавский политик Ренато Усатый объявлен в России в федеральный розыск

Подзабытый жанр - политический детектив - разворачивается в Молдове и России. Сюжет запутанный, с многоходовыми комбинациями и непредсказуемым исходом. Здесь, как в кино, возможно все - задержание со стрельбой и даже межгосударственные осложнения.

Суть в чем - известного и весьма авторитетного молдавского политика Ренато Усатого ищет не только молдавская, но и российская полиция.

О том, что его ищут в России, уже сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А задолго до этого, еще в октябре 2017 года, районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого. Тогда его обвиняли в организации ОПГ, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Но в тот момент он находился не на территории Молдавии. И его объявили в розыск.

Что же произошло? Ренато Усатый убежден, что причина всего - его политическое соперничество с экс-президентом Молдовы Владимиром Плахотнюком, в годы правления которого он и был объявлен в розыск. Теперь он считает, что его хотят очень быстро осудить, чтобы он не мог принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 1 ноября. При этом Усатый считает, что его вот-вот объявят в розыск через Интерпол.

Но теперь и сам экс-президент Молдовы Плахотнюк - в розыске. Даже в России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента - все того же Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

Однако, собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что Рената Усатого ищут вовсе не из-за политических амбиций. Все весьма банально и упирается только в деньги.

Напомним, что Усатый возглавляет молдавскую "Нашу партию". В июне 2015 года был выбран мэром города Бельцы. Но уже в октябре 2017 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест политика. Его обвиняли в организации ОПГ, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Он в тот момент находился не на территории Молдавии, поэтому его объявили в розыск. Усатый ушел в отставку с поста мэра до завершения срока мандата в феврале 2018 года. В Молодову вернулся в июне 20019 года. Напомним, в конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдавии, теперь уже Игорь Додон, пытается организовать против него преследования и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, предположительно - в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдавии после длительного допроса отменила ордер на его арест. А в октябре 2019 года Усатый был переизбран на пост мэра Бельц. Действительно, авторитет. Впрочем, это их, молдавские дела.

В нашей стране в конце апреля сообщалось, что в министерстве внутренних дел России заочно предъявили обвинение молдавскому политику Усатому. Его подозревают в выведении из РФ свыше 500 миллиардов рублей через молдавский банк.

Об этом сообщала Ирина Волк: "… следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)". Следственный департамент МВД России расследовал уголовное дело в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей. Вот все и совпало.

И зря Усатый все валит только на Плахотнюка. По данным полиции, всю эту аферу затеяли сам Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Сейчас они тоже находятся в международном розыске.