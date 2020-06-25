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25.06.2020 15:00
Рубрика: Культура

На конференции АРТtalk обсудят будущее творческой индустрии

В преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" пройдет I Международная конференция "АРТtalk. Искусство после". 27 июня в студии и на онлайн-площадке соберутся ключевые деятели арт-индустрии, чтобы обсудить, что ждет сферу культуры и искусства в ближайшем будущем.

Стратегическими темами дискуссий станут современное искусство, дизайн, архитектура, кино, театр, литература, медиа, мода и их "ответ" на вызов, брошенный пандемией. Параллельно будут работать несколько онлайн-площадок с дискуссиями, кейс-стади, keynote speech, а также площадка для нетворкинга.

Среди экспертов будут представлены искусствовед, историк моды, театральный художник Александр Васильев, пианист, композитор и дирижер Сергей Жилин, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова, генеральный директор издательства "ЭКСМО" Евгений Капьёв, дизайнер Алёна Ахмадуллина, а также Остин Клеон, дизайнер, автор книг-бестселлеров "Кради, как художник" и "Просто продолжай"; Пол Браун, автор сценария знаменитых sci-fi-телепроектов, Карло Ареллано, концепт-художник фантастических фильмов "Планета обезьян" и "Ван Хельсинг", арт-директор компьютерных вселенных World of Warcraft и God of War и многие другие. Подробная информация и полный список спикеров - на сайте www.arttalk.art.

Также 27 июня, в День молодежи, пройдет общефедеральный "Выпускной-2020". Талантливые школьники поделятся своими историями успеха. Среди них: Диана Костырина, получившая разрешение от Стивена Кинга на создание фильма по его рассказу; Марта Тимофеева, сыгравшая более 45 ролей в кино; Рутгер Гарехт, победитель вокального конкурса "Голос.Дети".

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Культура Арт

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