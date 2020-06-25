На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").

По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей. Так, если в нынешнем году они составили 3 2 1 7 ,4 млрд руб, то в 2021 году прогнозируется выделить уже 4 119,7 млрд руб, в 2022 - 4 309,5 млрд руб и в 2023 году - 4 300,7 млрд рублей. При этом общие доходы ПФР, по прогнозу, в 2020 году составят 8 9 3 7 ,3 млрд руб, в 2021 году - 9 6 6 5 ,2 млрд руб, в 2022 - 10 2 1 3 ,7 млрд руб и в 2023 - 10 6 3 3 ,0 млрд рублей.

Таким образом, в следующем году в Пенсионный фонд будет направлено более 20 процентов всех расходов федерального бюджета. Как отмечает издание РБК, Минфин России предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 2020 года - 19,7 трлн руб (предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики, представленный в начале июня). В 2019 году в Пенсионный фонд было переведено 18% всех расходов федерального бюджета.

Половина федеральной дотации Пенсионному фонду идет на выплату страховой пенсии по старости. Из проекта бюджета ПФР следует, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%, в 2022 году - на 5,9%, в 2023 году - на 5,6%. При этом по итогам 2020 года ЦБ пока ожидает инфляцию ниже 4%. Средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля в 2021 году, 18 357 рублей в 2022 году, 19 283 рубля в 2023 году.

Страховые пенсии ежегодно повышаются с 1 января.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с 1 апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5%, в 2022 году - на 3,9%, в 2023 году - на 3,7%. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9977 руб., в 2022 году - 10 307 руб., в 2023 году - 10 693 рубля.

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в том, что дефицит Пенсионного фонда будет больше обычного, нет ничего неожиданного. Из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, более двух месяцев не работали предприятия торговли и сферы услуг, поэтому сократились отчисления в социальные фонды. Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты свыше МРОТ. Тем не менее, как подчеркивает Рязанский, на запланированной индексации пенсий это никак не отразится.