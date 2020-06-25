На Украине объявили о начале второй волны коронавируса

На Украине будут развернуты места в больницах для приема больных в ходе начавшейся в стране второй волны коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости" - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Причиной нового витка эпидемии Шмыгаль назвал массовое несоблюдение карантинных ограничений, на что указывают медики и эпидемиологи.

"Люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решается эти ограничения усиливать. Как следствие - мы видим значительный рост заболеваемости", - признал глава украинского кабмина.

Шмыгаль призвал граждан придерживаться ограничений, носить маски, проводить дезинфекцию и соблюдать социальную дистанцию. Иначе пострадает экономика страны, а она сама может быть закрыта на жесткий карантин, предупредил чиновник.

По официальной статистике, число заражений коронавирусом на Украине 25 июня впервые превысило тысячу человек. Всего заболело 40 854 украинца, 1 078 умерло.