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25.06.2020 16:44
Рубрика: В мире

На Украине предложили стерилизовать безработных

Текст: Ольга Онежская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат от партии "Слуга народа" и по совместительству глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Галина Третьякова подняла вопрос о целесообразности стерилизации безработных граждан. По ее мнению, у таких людей рождаются дети "низкого качества".

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Рассуждая о судьбе безработных на видео, которое уже облетело все соцсети, Третьякова привела в пример Великобританию и Сингапур. "Великобритания в этом смысле очень жестокая страна по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра социальной политики, один лорд, который сказал, что тот, кто хочет получить специальные пособия, должен быть стерилизован… Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (бывшего премьера Сингапура - прим. "РГ") вспоминают, мол, очень хороший Сингапур. А Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - отметила Третьякова.

По ее словам, "петь песни" могут лишь те, кто защищает свою родину и дом и является кормильцем. А все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни.

Заявления Третьяковой уже вызвали бурную реакцию у украинской общественности. К примеру, Федерация профсоюзов страны в ответ на заявления депутата потребовала ее отставки. С соответствующим прошением она обратилась к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову. Осудили слова Третьяковой и многие пользователи соцсетей.

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