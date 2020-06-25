На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Проверка по выплатам компенсаций в связи с коронавирусом в США выявила многочисленные ошибки, передает РИА Новости. Платежи на общую сумму 1,4 миллиарда долларов ушли уже умершим гражданам.

"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - сообщается в докладе управления по подотчетности правительства.

Причиной стало устаревание базы данных налогоплательщиков: в основу для выплат были взяты данные о тех американцах, которые подавали налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, при этом не сопоставляя ее с базой регистрации умерших.

Теперь налоговикам придется оповестить семьи умерших в 2019-м году, но получивших в 2020-м году компенсацию американцев о необходимости возврата этих сумм.