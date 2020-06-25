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25.06.2020 22:50
Рубрика: В мире

На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Проверка по выплатам компенсаций в связи с коронавирусом в США выявила многочисленные ошибки, передает РИА Новости. Платежи на общую сумму 1,4 миллиарда долларов ушли уже умершим гражданам.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - сообщается в докладе управления по подотчетности правительства.

Причиной стало устаревание базы данных налогоплательщиков: в основу для выплат были взяты данные о тех американцах, которые подавали налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, при этом не сопоставляя ее с базой регистрации умерших.

Теперь налоговикам придется оповестить семьи умерших в 2019-м году, но получивших в 2020-м году компенсацию американцев о необходимости возврата этих сумм.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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