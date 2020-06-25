Наблюдатели выявили 34 нарушения в ходе голосования по поправкам в Конституцию

В Ситуационный центр Общественной палаты РФ поступила информация о 30 с лишним нарушениях, допущенных в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Об этом рассказала на брифинге секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"По состоянию на 16:00 мск, волонтеры связались с более 1,3 тыс. наблюдателей. Было выявлено 34 нарушения. Все нарушения проверяются", - приводит ее слова ТАСС.

Больше всего сигналов - двенадцать - поступило из Бурятии, пять - из Ямало-Ненецкого автономного округа, семь - из Магаданской области, четыре - из Приморского края, по два - из Сахалинской области и Чукотского автономного округа.

За ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию следят почти 450 тысяч представителей общественных организаций и политический партий. Ситуационный центр по мониторингу общественного наблюдения заработал в ОП РФ в четверг. В нет посменно трудятся 200 волонтеров, которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию по всей стране.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут высказать свое отношение к поправкам также в период с 25 по 30 июня. Это сделано для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени, общий подсчет голосов начнется после 20:00 1 июля. Проголосовать можно как в помещении участка, так и на дому. Для жителей Москвы и Нижегородской области организовано дистанционное электронное голосование через интернет.