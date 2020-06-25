NASA переименовало офис в честь афроамериканского инженера

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переименовало свое главное здание в Вашингтоне в честь первого афроамериканского инженера Мэри Джексон, заявил директор ведомства Джим Брайденстайн.

"Мэри Джексон была частью группы очень важных женщин, которые помогли NASA добиться успеха в запуске американских астронавтов в космос", - отметил Брайденстайн.

По его словам, инженер, которая умерла в 2005 году, работала в NASA с начала 1950-х годов. Она проводили самые сложные расчеты для космических полетов. Однако в то время не получила публичного признания. Только в 2016 году Джексон и некоторые ее коллеги стали известны широкой публике благодаря успешному голливудскому фильму "Скрытые фигуры".

Эта новость пришла на фоне призывов к равенству после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции Миннеаполиса в конце мая. Его смерть привела к общенациональным демонстрациям за справедливость и прекращение жестокости полиции, пишет портал madison.com.