Наводнение на западной Украине: Киев просит помощи у НАТО и ЕС

МИД Украины обратился к Евросоюзу, НАТО, государствам-партнерам и международным организациям с просьбой помочь в ликвидации последствий масштабного наводнения на западной Украине. Об этом 25 июня заявил МИД Украины.

В частности, Киев просит привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера, а также задействовать механизм гражданской защиты Евросоюза.

Киев выделил на устранение последствий стихийного бедствия 26 миллионов долларов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Деньги должны быть направлены на помощь пострадавшим, восстановление инфраструктуры и на предотвращение наводнений в будущем.

В результате идущих с 22 июня на западной Украине сильных дождей начались наводнения, которые нанесли сильный ущерб Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Закарпатской областям. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям три человека погибли, подтоплено 285 населенных пунктов (всего около 10 тысяч домов). Уничтожено 64 моста, 117 километров автодорог.

Прокуратура Ивано-Франковской области, сильнее других пострадавшей от нынешнего наводнения. уже возбудила уголовное дело по факту массовой вырубки лесов (статья "экоцид" УК Украины). Предполагается, что именно массовые вырубки привели к масштабным затоплениям. Однако глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий назвал заявления о вырубке леса как главной причине наводнений "манипуляцией и популизмом". По словам Заблоцкого, в горных районах Ивано-Франковской области за последние дни выпало 2,8 миллиарда кубометров осадков. При этом лес в состоянии поглотить лишь около 10 процентов этого объема.

Многие экологи на Украине поддерживают мнение, что вырубка леса - не главная причина стихийного бедствия и ссылаются при этом на опыт Евросоюза по борьбе с наводнениями, в частности - на директиву ЕС об управлении рисками затоплений. Эта директива включает ряд мер, среди которых, наряду с обучением населения экстренным действиям при наводнениях, есть и требование восстанавливать природные поймы рек и не проводить строительства в местах с высокими рисками затопления. Например, спрямленные русла рек способствуют разгону воды и подтоплению окрестностей, тогда как извилистые природные русла задерживают воду. Также необходимы временные водоемы для паводковых вод на сельхозземлях.