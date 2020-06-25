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25.06.2020 07:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван простой продукт, снижающий кровяное давление

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные диетологи назвали свеклу суперпродуктом, способствующим регуляции кровяного давления.

Как пояснили специалисты, овощ содержит полезные нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксид азота. Последний помогает снизить давление и улучшить кровообращение. Что в результате снижает риск развития инфаркта и инсульта.

Кроме того, оксид азота стимулирует приток крови к мозгу. Для этого рекомендуется пить концентрированный свекольный сок.

Фото: iStock
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Также свекла способствует борьбе организма с воспалительным процессом.

- В овоще есть беталаин - пигмент, обеспечивающий свекле насыщенный красно-пурпурный цвет. Беталаин помогает защитить различные органы от воспаления, которое может спровоцировать сердечные заболевания, онкологию, болезнь Альцгеймера и так далее, - отметили специалисты.

Рекомендуется употреблять свеклу в сыром виде. Например, ее можно добавить в салат вместе с зеленью, сыром и грецкими орехами. Еще варианты - смузи или натуральные чипсы из свеклы.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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