Новости

Путин рассказал о противниках прямых выплат 00:28
Россия начала экспортировать дезинфекторы-антисептики 00:19
Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд 00:07
Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами 25.06.2020
На экс-министра культуры Мордовии возбудили еще два уголовных дела 25.06.2020
Путин скорректировал порядок рассмотрения вопросов гражданства 25.06.2020
Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19 25.06.2020
В Танзании отец 30 детей обнаружил редчайшие драгоценные камни 25.06.2020
Черышев не спас "Валенсию" от поражения в матче Примеры с "Эйбаром" 25.06.2020
Наводнение на западной Украине: Киев просит помощи у НАТО и ЕС 25.06.2020
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн 25.06.2020
На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд 25.06.2020
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 25.06.2020
В Подмосковье утонули трое детей 25.06.2020
В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус 25.06.2020
На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч 25.06.2020
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram 25.06.2020
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем 25.06.2020
Приднестровью грозит большое наводнение 25.06.2020
Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам 25.06.2020
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 25.06.2020
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 25.06.2020
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 25.06.2020
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 25.06.2020
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 25.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 23:50
Рубрика: Экономика

Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На российском аптечном рынке присутствует около 20 тысяч наименований лекарств. В DSM Group представили изменение индекса лекарственной корзины. По нему можно судить о динамике стоимости 20 наиболее востребованных лекарств, которые в течение года продаются в более чем 85 аптек из 100 (представленность выше 85). За март-апрель нынешнего года стоимость "корзины" из 20 ходовых препаратов резко выросла: в марте она подорожала на 115 рублей, а в апреле еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4650 рублей, что на 7 процентов выше среднего уровня 2019 года.

В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств

В течение года до мартовско-апрельского скачка стоимость "корзины" менялась незначительно: в январе 2019 года топ-20 наиболее распространенных лекарств стоил 4325 рублей, в январе 2020 года - 4341 рубль.

С помощью индекса лекарственной корзины в DSM Group также определили пятерку самых "дорогих" и самых "дешевых" регионов по стоимости лекарств.

Фото: iStock
Как получить бесплатные лекарства больным COVID-19

Самая высокая стоимость лекарственной корзины в Чукотском АО - 5436 рублей, Камчатском крае - 5315 рублей, Магаданской и Сахалинской областях - 5036 и 5013 рублей соответственно, а также в Республике Карелия - 4951 рубль.

Соответственно, наиболее доступны по цене лекарства в Астраханской области - 4436 рублей, Татарстане - 4430 рублей, Чувашии и Самарской области - по 4424 рубля, а также в Ульяновской области - 4348 рублей.

В Москве стоимость набора из 20 лекарств составляет 4761 рубль - это на 2,4 процента выше среднероссийского показателя. В рейтинге регионов Москва занимает 17 позицию.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика Товары и цены Цены на лекарства

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
как сэкономить на квартплате