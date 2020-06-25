Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами

На российском аптечном рынке присутствует около 20 тысяч наименований лекарств. В DSM Group представили изменение индекса лекарственной корзины. По нему можно судить о динамике стоимости 20 наиболее востребованных лекарств, которые в течение года продаются в более чем 85 аптек из 100 (представленность выше 85). За март-апрель нынешнего года стоимость "корзины" из 20 ходовых препаратов резко выросла: в марте она подорожала на 115 рублей, а в апреле еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4650 рублей, что на 7 процентов выше среднего уровня 2019 года.

В течение года до мартовско-апрельского скачка стоимость "корзины" менялась незначительно: в январе 2019 года топ-20 наиболее распространенных лекарств стоил 4325 рублей, в январе 2020 года - 4341 рубль.

С помощью индекса лекарственной корзины в DSM Group также определили пятерку самых "дорогих" и самых "дешевых" регионов по стоимости лекарств.

Самая высокая стоимость лекарственной корзины в Чукотском АО - 5436 рублей, Камчатском крае - 5315 рублей, Магаданской и Сахалинской областях - 5036 и 5013 рублей соответственно, а также в Республике Карелия - 4951 рубль.

Соответственно, наиболее доступны по цене лекарства в Астраханской области - 4436 рублей, Татарстане - 4430 рублей, Чувашии и Самарской области - по 4424 рубля, а также в Ульяновской области - 4348 рублей.

В Москве стоимость набора из 20 лекарств составляет 4761 рубль - это на 2,4 процента выше среднероссийского показателя. В рейтинге регионов Москва занимает 17 позицию.