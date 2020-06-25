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Новые Mac лишатся возможности запускать Windows через Boot Camp

Текст:   Виктория Чернышева
25.06.2020,  
16:20
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Как известно, Apple планирует отказаться от процессоров Intel и перейти на собственные чипы на архитектуре ARM. Плохая новость для тех, кто использует на "яблочных" компьютерах Windows через программное обеспечение Boot Camp: сделать это они больше не смогут.

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Все дело в том, что, как уточняет The Verge, Microsoft выдает лицензию Windows 10 на ARM лишь для первичной установки на новых компьютерах. Представители компании заявили, что "Microsoft лицензирует Windows 10 on ARM только для OEM (original equipment manufacturer - оригинального производителя оборудования)".

Apple уже подтвердила, что не планирует поддерживать Boot Camp на Mac на базе ARM. "Яблочных" пользователей, которые используют это программное обеспечение, довольно мало. Так что запуск Windows 10 на компьютерах Apple на базе ARM явно не является приоритетом для Apple.

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К слову, запустить Windows на Mac на ARM можно и альтернативными способами - например через виртуализацию с помощью определенных приложений (VMWare или Parallels). Но для этого их нужно будет полностью перестраивать для "яблочных" компьютеров. Кто будет этим заниматься, пока неизвестно.

В любом случае ясно одно: изменить политику лицензирования в Microsoft довольно сложно.

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