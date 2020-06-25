Новый раунд дискуссий: что изменит вступление в силу Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям

В рамках первого выпуска серии Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина", прошедшей 16 июня, ведущие эксперты сферы интеллектуальной собственности и представители культурных индустрий России обсудили последствия вступления в силу ключевого документа глобального креативного рынка - Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям. Организатором мероприятия выступила Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП).

Пекинский договор вступил в силу 28 апреля этого года. Документ расширяет экономические и моральные права исполнителей - актеров, музыкантов, хореографов и представителей других творческих профессий, позволяет им как субъектам смежных прав получать доходы от распространения аудиовизуальных произведений, в том числе в цифровом формате.

Прошлый год стал рекордным по числу вступлений государств в разные договора ВОИС - появилось 55 новых членов, причем большая часть присоединений к соглашениям касалась авторских прав, подчеркнул заместитель директора отдела управления авторскими правами Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Димитер Ганчев: "Аудиовизуальный рынок огромен. По некоторым оценкам, он уже превосходит 250 миллиардов долларов и продолжает стремительно расти. Прежде, чем Пекинский договор станет глобальной системой, нужно пройти определенный путь. Но уже сейчас договор позволяет решить исключительно важный вопрос дискриминации определенных категорий бенефициаров аудиовизуальных исполнений. Пекинский договор является хорошей основой для управления правами в цифровой среде. Для этого нужны организации по управлению правами, которые смогут вести переговоры с цифровыми платформами и отстаивать интересы исполнителей".

Заместитель директора нормативно-правового департамента Министерства культуры Российской Федерации Алексей Кубышкин отметил, что российские законы соответствуют нормам Пекинского договора, однако упомянул об одном нюансе: "На протяжении многих лет наше законодательство прогрессивно развивалось. В вопросе интеллектуальных прав мы старались играть на опережение. Но тем не менее, стоит решить один важный вопрос. В нашей стране продюсерские и авторские сообщества работают очень активно, но при этом у нас нет объединений актеров, которые могли бы отстаивать свои интересы, как это делает, например, Российское авторское общество".

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Кубышкин подчеркнул, что в Испании такие общества собирают вознаграждения за использование актерских исполнений в фильмах, в том числе и с контент-агрегаторов, как Netflix или HBO: "Надеюсь, что в нашей стране появится ОКУП для актеров".

Академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, доктор юридических наук, профессор Иван Близнец отметил, что вступление в законную силу Пекинского договора - историческое событие не только для обладателей смежных прав, но и для самой Всемирной организации интеллектуальной собственности. По его словам, новая конвенция понадобилась во многом потому, что сформировался совершенно новый цифровой рынок аудиовизуальных произведений, для которого не были сформированы практики вознаграждения исполнителей.

Для России положения Пекинского договора не приведут к необходимости срочного изменения законодательства, полагает юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный директор юридической фирмы "ФТМ Энтертейнмент" Сергей Семенов: "Скорее всего, документ даст повод для нового раунда дискуссий по регулированию правового положения исполнителей, прежде всего - о целесообразности введения в законодательство РФ норм о дополнительном вознаграждении исполнителям и, возможно, киноавторам. Помимо этого, мы получим возможность еще раз взглянуть на действующее законодательство с точки зрения его улучшения и приведения в соответствие с международными договорами".

Помочь найти компромисс между интересами разных участников рынка и отстоять права отдельных групп могут специализированные организации и альянсы, рассказала генеральный координатор по евразийскому региону от Латиноамериканской Федерации Ассоциаций аудиовизуальных авторских прав при Writers and Directors Worldwide, аргентинский кинорежиссер Сильвана Ярмолюк-Строганова: "В Аргентине каждое сообщество имеет профсоюз. Общество по коллективному управлению правами актеров официально работает с 2006 года. С 2008 действуют профессиональные организации для защиты прав режиссеров и сценаристов. Поэтому наши артисты уже много лет получают справедливое вознаграждение за использование произведений на всех платформах".

О том, почему в Кыргызстане пока не ратифицировали Пекинский договор, рассказал заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики Самат Байзаков: "На сегодняшний день основная масса аудиовизуального контента в Кыргызской республике представлена преимущественно зарубежными правообладателями. При этом национальное сообщество актёров и других исполнителей в нашей стране не имеет активной профессиональной организации. Эти два фактора являются основной причиной того, что пока Кыргызстан воздерживается от присоединения к Пекинскому соглашению ВОИС".

Актер театра и кино Максим Линников также высказал свое отношение к международному договору: "Приятно, что актеры получили признание своих прав на международном уровне. Но кино -это коллективный труд, наряду с другими авторами, актеры привносят свой вклад в создание образов. И потому вопрос введения дополнительного вознаграждения для актеров должен быть решен с учетом интересов всех сторон. После того, как картина окупилась в прокате, дополнительные роялти смогли бы стать хорошей поддержкой для актеров. Ведь все мы знаем случаи, когда известные и всеми любимые актеры умирали в нищете".

Подводя итог дискуссии, заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева, выступившая модератором, заявила, что договор затрагивает множество игроков и профессиональных сред, а потому принимать скоропалительных решений не стоит никому: "Самое важное сейчас - разобраться, как мы будем реализовывать этот договор в России в условиях существующих экономических особенностей российской киноиндустрии, и будем ли. Прежде чем куда-то бежать с инициативами и лоббировать изменения законодательства, нужно спокойно проанализировать российский медиа рынок и текущую ситуацию. Представителям разных профессиональных сообществ продюсеров и актеров следовало бы собраться на нейтральной площадке и выработать совместные рекомендации по дальнейшим шагам, связанным с имплементацией этого соглашения, которые будут приемлемы для всех заинтересованных сторон и привнесут пользу, а не вред".

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.