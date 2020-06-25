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25.06.2020 17:41
Рубрика: Власть

Приговор не из легких

Особый судебный порядок останется только для нетяжких дел
Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла во втором чтении проект поправок в УПК, сокращающий применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел. Она будет применяться только по делам о нетяжких преступлениях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Особый порядок - это сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор.

Фото: Сергей Куксин
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан

Как напомнил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, применение особого порядка при согласии обвиняемого с обвинением сейчас возможно не только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, но и по тяжким, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. То есть в том числе и по умышленным тяжким преступлениям.

Изначально особый порядок судебного разбирательства вводился в целях обеспечения процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности. За согласие на ускоренную процедуру человек получает смягчение в наказании. То есть ему не придется сидеть лишних несколько месяцев, а то и лет.

Между тем, как отметили в свое время в Верховном суде России, процент дел, рассмотренных в особом порядке, растет уже несколько лет. В итоге до 70 процентов приговоров вынесены в особом порядке. Из осужденных за тяжкие преступления дело каждого шестого было рассмотрено именно так. Правильно ли это?

"По мнению Верховного суда Российской Федерации, по делам о тяжких преступлениях возможность такого отказа должна быть исключена, поскольку эти дела являются сложными и требуют качественной проверки результатов работы органов расследования", - подчеркнул председатель Совета судей России Виктор Момотов.

Проект разрешает также в особом порядке прекращать уголовные дела, назначив человеку штраф

В свою очередь, Павел Крашенинников заметил, что дела о преступлениях, отнесенных к категории тяжких, нередко затрагивают интересы значительного числа потерпевших. "Обеспечить максимальные процессуальные гарантии справедливого правосудия по таким делам представляется возможным при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании", - сказал Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается ограничить применение особого порядка только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, то есть умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

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