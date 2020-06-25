Памфилова назвала провокацией факты двойного голосования по Конституции

Ранее стало известно, что Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве и затем дистанционно с помощью электронного голосования.

- Прямо специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать, - отметила Памфилова.

Тему продолжил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Он заверил, что комиссия разберется с ситуацией. По его словам, Павла Лобкова должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он проголосовал онлайн.

- Наверное, такое возможно, если кто-то не выполняет свои должностные обязанности, - оценил он ситуацию. Булаев подчеркнул, что списки на исключение участников онлайн-голосования из перечня голосующих на участках были направлены в участковые комиссии своевременно. "Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова, - заверил зампред ЦИК. - И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу.

- Что касается публикации господина Лобкова, она очень правильная и актуальная, по ней сейчас будут приняты меры во всех остальных комиссиях, будет наведен соответствующий порядок, если его не было, - сообщил Булаев. Журналиста, совершившего административное правонарушение, ожидают соответствующие штрафные санкции, добавил он.

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, заявил в свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. В комментарии ТАСС он добавил, что к членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. По его словам, на данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках. Это произошло на участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы. "Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - пояснил Ермолов.