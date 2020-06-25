Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников провел "горячую линию" с читателями "Российской газеты".

Звонок читателя. Здравствуйте, меня зовут Владимир Иванович. Мне 83 года. У меня несколько вопросов. Почему обманули и не внесли в закон, чтобы у каждого чиновника и депутата во время работы на госслужбе и их семей не было собственности за рубежом? Зачем тогда тратиться на оборону? Кого защищать?

Павел Крашенинников: Мы долго обсуждали этот вопрос, как быть с собственностью за рубежом. У нас есть разные ситуации, в том числе связанные с тем, что у человека остались корни в бывших советских республиках. Когда-то мы были гражданами одной страны. Но Советский Союз распался, к сожалению, и распался для всех. У нас оказалось очень много разорванных связей. Многие граждане - их число велико - имеют собственность именно в странах СНГ, например в Белоруссии, Казахстане, Украине, Абхазии. Мы считаем, что в данном случае такая зарубежная собственность возможна. Мы не можем написать в Конституции адресные запреты - например, нельзя иметь собственность в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, других странах по списку. На мой взгляд, очень важный и самый главный вопрос - это вопрос законности приобретения такой собственности. Если видим, что собственность была приобретена незаконно, за незаконные средства, надо принимать меры, и не только связанные с занятием той или иной должности.

Владимир Иванович. Согласен с вами.

Павел Крашенинников: Вы же знаете, что мы впервые в Конституции указали на то, что люди, которые имеют двойное гражданство, вид на жительство либо иные основания для проживания за рубежом, не могут быть государственными служащими. Это очень серьезно. Если у человека двойное гражданство, допустим, он получил в какой-то стране, он часто приносит клятву при получении гражданства, что он будет соблюдать ее законы. Пускай он это делает, но только не поступай тогда на государственную службу.

Кстати, большой блок вопросов, пришедших на электронную почту, связан с чиновниками и гражданством. Ждет ли наказание тех высоких чиновников, которые будут скрывать второе гражданство? Сколько чиновников лишатся должностей после принятия поправок?

Павел Крашенинников: Отличный вопрос. Эти нормы были уже в антикоррупционном законодательстве. И уже при формировании органов власти этот вопрос учитывался. Конечно, когда это будет в Конституции, когда это будет жестко, думаю, что какое-то количество людей все-таки окажется не у дел. Но у нас нет задачи устроить какие-то чистки. Часто кому-то хочется крови. Нет, нужно выстраивать систему и в органах власти. Во-первых, чтобы люди с двойным гражданством не были на государственной службе. Во-вторых, чтобы они не претендовали на нее. Чтобы впоследствии не было таких громких процессов по выявлению чиновников, имеющих иностранное гражданство или счета за рубежом. Если у кого-то есть второе гражданство, ради бога, он такой же человек, пускай занимается бизнесом, пускай занимается журналистикой, пускай он профессор, это все он может делать. Но на государственную службу все-таки с двойным гражданством идти нельзя. Служить в данном случае нужно одному государству.

На детей распространяются такие требования? Ребенок может завести счет за границей?

Павел Крашенинников: Это детей не касается. У нас были предложения, чтобы расширить запреты, включить туда жен, детей, тещ и т.д. Но все-таки решили, что этого не надо делать.

Запрещает ли поправка о территориальной целостности ведение переговоров о границе? Не будут ли наказуемы любые дискуссии о возможности пересмотра границ?

Павел Крашенинников: У нас есть законодательство о государственной границе. Сами вопросы, связанные с установлением границ, с обустройством и т.п., оговариваются в специальном законе.

В предлагаемых поправках в Конституцию мы предусмотрели такую оговорку: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории, и призывы не допускаются". Первоначально написали без этой оговорки, но нам министерство иностранных дел и пограничники сказали: мы же эту работу ведем постоянно. Тогда мы предлагали указать примечание "за исключением федерального закона". Но поступило возражение: значит, если прописать в федеральном законе, то отдавать территории можно? Нельзя. Поэтому в конечном счете остановились именно на такой формулировке.

Звонок от читателя. Елена из Москвы. Что, исходя из новой Конституции, будет означать ответственное отношение к животным? К каким животным мы теперь должны относиться ответственно, а к каким можно по старинке?

Павел Крашенинников: Я не знаю, что такое по старинке. У нас в семье животные были и есть: сейчас, например, собака. До этого были собака и кошка. Считаю, что хорошо, когда в семье есть животное, когда дети вырастают и видят, что есть еще какие-то живые существа, что нужно к ним относиться бережно. Поэтому если "по старинке" понимать, что есть какие-то другие существа, в том числе живые, что к ним нужно по-разному относиться, наверное, можно и по старинке.

Эта норма сейчас носит декларативный характер, но она должна развиваться в законодательстве о животных. Недавно был принят закон об ответственном обращении с животными, есть нормы в Гражданском кодексе, в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях.

Здесь, скорее, наши обычаи играют свою роль, какие-то нравственные моменты, которые не всегда опишешь законом. Но какие-то пределы, границы нам точно нужно описывать. Когда человек издевается над животным, конечно, он должен быть наказан. Потому что нарушаются общественные отношения, тем более когда это происходит публично, когда это видят дети и другие граждане. Мне кажется, что это важная поправка, и, если хотите, она не столько о животных, а о нас.

Елена, Москва. Вопрос: охота и рыбалка будут ли теперь запрещены или это не касается?

Павел Крашенинников: Охота и рыбалка, я думаю, останутся. Как без них? Но и сейчас существует много рамок. Потому что способы охоты и рыбалки все-таки должны быть цивилизованные. И охота не должна превращаться в издевательство. По интонации понимаю ваш вопрос: вы противник таких занятий.

Елена, Москва. Да.

Павел Крашенинников: Я сам не охотник, многие читатели меня в этом, наверное, не поддержат. Если кто-то желает поохотиться, есть соответствующие процедуры, рамки. Если это не превращается в какие-то ужасные формы, то, наверное, можно. Это надо регулировать, надо контролировать. Я бы полностью охоту и рыбалку не запрещал.

Звонок от читателя. Вера Николаевна, работаю учительницей в московской школе. Сейчас много говорят о гражданском обществе, которое состоит из общественных институтов. Какие институты гражданского общества предполагается поддерживать и есть ли в поправках в Конституцию новое положение об этих институтах? Хотелось бы услышать личное ваше мнение о том, какие из этих институтов можно противопоставить нашему обществу, а какие наносят ему вред?

Павел Крашенинников: Гражданское общество - достаточно новый для России термин. Раньше у нас этого не было. У нас было советское общество. Я не говорю, что оно плохое или нет.

Конечно, гражданское общество означает такое общество, где во главе угла стоит гражданин, где он может выражать свои интересы, где он может заниматься своим любимым делом. Как правило, у нас институтами гражданского общества считаются некоммерческие организации, общественные, различные волонтерские организации, профсоюзы и т.д.

Вера Николаевна. А политические партии?

Павел Крашенинников: Партии у нас стремятся к власти, это их сущность. Ничего в этом плохого нет. Они для того и создаются, чтобы участвовать в выборах. Как только они своей цели достигли, то, думаю, могут отражать точку зрения гражданского общества, но сами они уже являются элементами власти. Допустим, руководитель какой-то партии стал депутатом и возглавляет фракцию. Он, конечно, отражает в том числе мнение своих избирателей, гражданского общества. Но сам он уже находится во власти. Это не значит, что здесь есть какое-то противоречие. Здесь нет противоречия.

Нормальный политик, наоборот, будет поддерживать институты власти, институты гражданского общества.

Фундамент гражданского общества - это, конечно же, Конституция, частная собственность. Почему частная? Потому что здесь нет государства. Когда какой-то государственный бизнес, там уже влияние государства и собственность государственная. Если это частный бизнес, то здесь граждане сами в своем интересе со своими рисками работают. Например, важно, чтобы было нормальное наследственное право, чтобы граждане могли передавать по наследству то имущество, которое у них есть, а не передавали государству, как было еще недавно - переходило государству, если нет близких родственников, и т.д.

Наши некоммерческие организации и направления - экологические, например, вопросы, связанные с молодежью, с защитой животных, с волонтерством и т.п., указаны в поправках. Здесь в том числе к компетенции правительства относится обязанность учитывать интересы НКО, представителей гражданского общества. Я сторонник того, чтобы с помощью гражданского общества улучшали нашу страну, а не с помощью каких-то властных запретительных историй. Нужно эту тему продвигать. Очевидно, что после принятия поправок в Конституцию нам необходимо будет возвращаться к законодательству и принимать поправки в соответствующие федеральные законы. Это и закон о некоммерческих организациях, закон о волонтерстве и т.д.

Вера Николаевна. А есть вредные институты гражданского общества? Что с ними делать, если они наносят вред государству?

Павел Крашенинников: Если они наносят вред государству и обществу, то с ними нужно поступать исключительно по закону. Есть соответствующие правоохранительные органы. Нам не нужно выбирать по принципу нравится или не нравится. Нам нужно выбирать, соответствует это закону или нет. В противном случае мы можем скатиться в не очень хорошие истории, и это мы уже проходили.

Звонок от читателя. Евгения Семеновна Большакова, 81 год, Санкт-Петербург. До сих пор забыты дети оккупированных территорий. Например, Псковская область была оккупирована с первых дней войны до зимы 1944 года. Детей убивали как потенциальных партизан. Мы до сих пор ничего не имеем, как будто бы нас и не существовало. За борьбу с врагами женщин убивали на допросах. Почему инвалидам первой группы после 80 лет не прибавляют, как другим пенсионерам, кто достиг 80 лет, пять тысяч рублей?

Павел Крашенинников: Мы сейчас обсуждаем вопросы, связанные с поправками в Основной Закон, и говорим о системных вопросах, о социальных гарантиях. Мы также говорим о том, что существует память об этой войне, что ее нельзя забывать. В целом в Конституции должны быть нормы универсальные, которые должны касаться всех социальных гарантий. Если вы дадите нам свои координаты, мы посмотрим еще раз вашу конкретную историю.

Евгения Семеновна. Быть может, новая Конституция позволит решить и мою проблему, проблему детей войны?

Павел Крашенинников: Подобные ситуации часто возникают оттого, что власти на местах не обращают внимания. Наверное, необходимо проинвентаризировать все льготы, что в каком регионе есть, что установлено на федеральном уровне. Может быть, привести к какому-то одному знаменателю. Нельзя, чтобы нуждающийся в социальной поддержке человек зависел от того, в каком регионе живет. Здесь ему дают льготы, здесь нет. Система должна быть единой.

Кстати

Вопрос от информационного партнера "РГ". Главный редактор газеты "Вечерний Магадан" Наталья Мифтахутдинова: в поправках говорится о новых принципах работы не только федеральных структур власти, но региональных, муниципальных. Что здесь изменится?

Главный редактор газеты "Вечерний Магадан" Наталья Мифтахутдинова: Как изменятся принципы работы власти? Фото: rg.ru

Павел Крашенинников: Согласно поправкам в ст. 132 Конституции органы государственной власти и органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.

Система публичной власти - единый организм, который должен слаженно функционировать на каждом уровне власти: федерация, регион, муниципалитет. Например, устанавливается, что вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении России и регионов. А органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают доступность медицинской помощи.

Ключевой вопрос

Вопрос от нашего партнера. Главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих: Почему голосование предусматривается только пакетом за все поправки, а не отдельно за каждую поправку?

Главный редактор "Санкт-Петербургских ведомостей" Дмитрий Шерих спрашивает, почему нельзя голосовать отдельно за каждую поправку. Фото: rg.ru

Павел Крашенинников: Поправки носят целостный характер - это комплексная донастройка государственного механизма, действующего более четверти века. Результат будет виден, если принятые меры будут реализовываться в комплексе. Поэтому будем голосовать за весь пакет поправок в целом.

Приведу пример: вводится адресная социальная поддержка граждан. При этом правительство обязано обеспечивать проведение единой социально ориентированной политики: разрабатывать планы, программы. Органы государственной власти и органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти и должны действовать в целях наиболее эффективного решения задач в интересах населения, реализуя и обеспечивая проведение социальной политики, т.е. участвуя в реализации федеральных программ и дополнительно разрабатывая собственные. В свою очередь парламент осуществляет парламентский контроль за деятельностью органов госвласти, за обеспечением прав граждан.

Актуальная тема

Вопрос от информационного партнера "Российской газеты". Редактор сайта газеты "Удмуртская правда" Анжела Поздеева спрашивает, не возникает ли опасности для здоровья граждан в ходе голосования из-за распространения коронавируса.

Редактор сайта газеты "Удмуртская правда" Анжела Поздеева поинтересовалась, нет ли угрозы здоровью граждан на голосовании. Фото: rg.ru

Павел Крашенинников: Первоначально, как мы знаем, планировалось провести общероссийское голосование 22 апреля. Но в связи с пандемией в целях безопасности граждан и защиты от возможного заболевания была эта дата перенесена.

Когда подбирался новый день голосования, исходили из многих вещей, в том числе рекомендаций минздрава, Роспотребнадзора. Ситуация постепенно улучшается. У нас есть такой оптимизм по поводу того, что коронавирус отступает, с учетом тех мер безопасности, которые были приняты. Мы знаем, что существует методика проведения голосования, мы знаем, что будут выдаваться специальные средства защиты, мы знаем, что пройдут тест все, кто будет на участковой комиссии, поэтому здесь риски минимальные. Безопасность здоровья людей будет обеспечена на должном уровне. Рабочая группа в постоянном контакте с ЦИК РФ, Роспотребнадзором. Все выверено до мелочей.