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25.06.2020 15:47
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин задает тон в борьбе с коронавирусом

Оперативные меры Пекина по реагированию на новую волну распространения коронавируса нового типа могут стать международным образцом борьбы с эпидемией, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Об этом говорится в опубликованной 19 июня статье американского издания "Нью-Йорк таймс".
Фото: Зоя Русинова/ТАСС Фото: Зоя Русинова/ТАСС
Фото: Зоя Русинова/ТАСС

Авторы напоминают, что Пекин крайне быстро реагировал на новую вспышку эпидемии, блокировав 10 жилых кварталов вокруг очага распространения инфекции. При этом муниципальные власти не блокировали весь город: большинство магазинов, супермаркетов и ресторанов продолжают работать.

По мнению "Нью-Йорк таймс", такая эффективная реакция стала возможной благодаря опыту, накопленному китайским правительством за предыдущие месяцы.

"Пекинская противоэпидемическая модель, может быть, станет образцом для будущей борьбы с вирусом", - констатирует издание.

В столице Китая тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса обязаны пройти те, кто посещал эпицентр распространения инфекции - рынок "Синьфади" - или имел контакты со связанными с ним лицами; сотрудники рынков сельхозпродукции, ресторанов, столовых, сектора доставки еды и логистики; люди, живущие в районах со средним и высоким риском заражения коронавирусной инфекцией, медработники и работающий на передовой линии профилактики эпидемии персонал, а также сотрудники сферы услуг, включая тех, кто работает в общественном транспорте, супермаркетах и банках. За 10 дней уже протестировано более 230 миллионов человек.

Сотрудник Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью отметил, что в настоящее время эпидемия в Пекине взята под контроль, а число новых выявленных случаев, как ожидается, снизится в течение ближайших дней.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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