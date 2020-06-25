Пекин задает тон в борьбе с коронавирусом

Авторы напоминают, что Пекин крайне быстро реагировал на новую вспышку эпидемии, блокировав 10 жилых кварталов вокруг очага распространения инфекции. При этом муниципальные власти не блокировали весь город: большинство магазинов, супермаркетов и ресторанов продолжают работать.

По мнению "Нью-Йорк таймс", такая эффективная реакция стала возможной благодаря опыту, накопленному китайским правительством за предыдущие месяцы.

"Пекинская противоэпидемическая модель, может быть, станет образцом для будущей борьбы с вирусом", - констатирует издание.

В столице Китая тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса обязаны пройти те, кто посещал эпицентр распространения инфекции - рынок "Синьфади" - или имел контакты со связанными с ним лицами; сотрудники рынков сельхозпродукции, ресторанов, столовых, сектора доставки еды и логистики; люди, живущие в районах со средним и высоким риском заражения коронавирусной инфекцией, медработники и работающий на передовой линии профилактики эпидемии персонал, а также сотрудники сферы услуг, включая тех, кто работает в общественном транспорте, супермаркетах и банках. За 10 дней уже протестировано более 230 миллионов человек.

Сотрудник Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью отметил, что в настоящее время эпидемия в Пекине взята под контроль, а число новых выявленных случаев, как ожидается, снизится в течение ближайших дней.