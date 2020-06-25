Пентагон сообщил о гибели американского военного в Иордании

В Иордании 23 июня погиб американский военнослужащий, принимавший участие в операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"). Об этом сообщило министерство обороны США.

Уточняется, что 20-летний Ник Браво Регулес из Флориды погиб, "участвуя в операции в зоне ответственности Центрального командования США", пишет ТАСС. В Пентагоне подчеркнули, что инцидент, повлекший смерть военнослужащего, не связан с боевыми действиями. Началось расследование.

Отметим, что операция Inherent Resolve проводится США и их союзниками на территории Ирака и Сирии с 2014 года. Она направлена на борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").