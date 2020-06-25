Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции

Президент может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно, в электронном формате или на избирательном участке 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться: а) возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, б) может досрочно посетить избирательный участок и в) может прийти уже непосредственно в день голосования - 1 июля"​​​, - напомнил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле обещали заранее сообщить, когда президент будет голосовать. "Самое позднее он будет голосовать 1 июля, если не изберет иного способа голосования, которое возможно, которое предусмотрено правилами", - сказал Песков.