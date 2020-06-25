Песков проголосовал по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет. Система электронного голосования проста и удобна, похвалил он.

"Я уже проголосовал​​​, - рассказал журналистам Песков. - Дня три тому назад на сайте mos.ru, я там зарегистрирован, прекрасно отправил заявку. И попробовал проголосовать вчера вечером - естественно, не работало, потому что еще не было голосования. А потом сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал".

На вопрос о том, следят ли в Кремле за ходом голосования, Песков сказал, что еще рано об этом говорить: "Но, по крайней мере, я на личном опыте могу сказать: что касается электронного голосования - работает прекрасно, удобно, быстро".