Песков рассказал о ситуации с открытием границ

Решение об открытии границ для въезда и выезда из России не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться решение. Но пока в этом плане ничего не менялось", - объяснил представитель Кремля.

Позиция формулируется в правительстве с учетом мнения эпидемиологов, информации от зарубежных стран, сказал Песков.

"Действительно, в этом плане ситуация экстраординарная, но тем не менее пока границы остаются закрытыми, и каких-то детальных обсуждений на этот счет не было", - уточнил представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждал ли тему президент России Владимир Путин с зарубежными коллегами.