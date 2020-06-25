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25.06.2020 17:27
Рубрика: Экономика

На хороших счетах

Экспортерам отменят возврат валютной выручки
Текст: Ирина Алпатова
Экспортеров освободят от репатриации валютной выручки. Законопроект об этом подготовил минфин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возврат валютной выручки не дает эффекта по снижению оттока капитала и не влияет на стабильность валютного курса, говорится в пояснительной записке. А сложности экспортерам создает, ложась на их плечи дополнительным финансовым бременем. Необходимость либерализации валютного контроля назрела давно. Процедуры, связанные с ним, экспортеры называют в числе наиболее значимых барьеров в своей работе.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Российский экспортный центр (РЭЦ) неоднократно выступал с предложением освободить экспортеров от репатриации валютной выручки. Первые шаги по смягчению уже сделаны, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. С 1 января 2020 года отменено требование возврата валютной выручки по несырьевым поставкам в рублях, а в марте вышел закон, смягчающий наказание за невозврат выручки по вине контрагента.

Новый законопроект предполагает поэтапное снятие требований о репатриации, рассказали в пресс-службе минфина. С 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10% выручки, с 2022 года - до 30% и т.д. Полная отмена произойдет к 2025 году.

Экономика Финансы

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