Экспортеров освободят от репатриации валютной выручки. Законопроект об этом подготовил минфин.

Возврат валютной выручки не дает эффекта по снижению оттока капитала и не влияет на стабильность валютного курса, говорится в пояснительной записке. А сложности экспортерам создает, ложась на их плечи дополнительным финансовым бременем. Необходимость либерализации валютного контроля назрела давно. Процедуры, связанные с ним, экспортеры называют в числе наиболее значимых барьеров в своей работе.

Российский экспортный центр (РЭЦ) неоднократно выступал с предложением освободить экспортеров от репатриации валютной выручки. Первые шаги по смягчению уже сделаны, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. С 1 января 2020 года отменено требование возврата валютной выручки по несырьевым поставкам в рублях, а в марте вышел закон, смягчающий наказание за невозврат выручки по вине контрагента.

Новый законопроект предполагает поэтапное снятие требований о репатриации, рассказали в пресс-службе минфина. С 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10% выручки, с 2022 года - до 30% и т.д. Полная отмена произойдет к 2025 году.