Власти Японии отказались от размещения на территории страны американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Об этом проинформировал министр обороны страны Таро Коно.

Авиационная база Йокота (на фото) и другие объекты ВС США в Японии уже не раз доставляли неудобства местным жителям. Теперь в Токио решили, что и размещение американских систем ПРО может обернуться проблемами. Фото: AP

"По результатам обсуждения Советом национальной безопасности (заседание состоялось 24 июня под председательством премьера Синдзо Абэ. - Прим. "РГ") принято решение отменить развертывание систем Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути", - заявил глава японского оборонного ведомства на совещании правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

В Токио детально изучали возможность дислокации противоракетных комплексов наземного базирования Aegis Ashore на севере и юго-западе острова Хонсю - в префектурах Акита и Ямагути. Системы должны были закрыть всю территорию государства от баллистических ракет потенциального противника. Необходимость установки комплексов Япония обосновывала в первую очередь угрозой со стороны КНДР.

Вместе с тем в ходе проработки вопроса японцами был выявлен ряд недостатков Aegis Ashore, что заставило Токио пересмотреть свой подход к перспективам приобретения систем у Вашингтона. Как оказалось, эксплуатация комплексов ПРО небезопасна для гражданского населения. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты во время запуска может упасть за пределы военного полигона и нанести ущерб людям. Устранение выявленных дефектов требует серьезной доработки снарядов, в первую очередь их программного обеспечения, что связано с привлечением дополнительных средств. Для японского правительства денежный вопрос в условиях экономических последствий от пандемии коронавируса и с учетом предстоящих расходов из-за переноса летних Олимпийских игр на 2021 год воспринимается крайне болезненно. Впрочем, руководитель минобороны Японии Таро Коно отметил, что все же именно риски при использовании Aegis Ashore стали основной причиной отказа от закупки американских комплексов.

Предполагалось, что японская сторона потратит на Aegis Ashore около 4,2 миллиарда долларов. Это с учетом расходов на обучение персонала национальных сил самообороны и обслуживание систем в течение 30 лет. Сумма, которую США потеряли, довольно внушительная. При этом Токио и Вашингтон уже заключили соглашение объемом 1,7 миллиарда долларов, в соответствии с которым японская сторона перечислила американцам 183 миллиона долларов.

Примечательно, что в Белом доме не стали жестко реагировать на решение своего дальневосточного союзника. Даже президент США Дональд Трамп уклонился от публикации постов на эту тему в Twitter. Спокойная реакция Вашингтона свидетельствует о том, что решение японцев не стало большим сюрпризом для США.

Министр обороны Японии Таро Коно в общении с журналистами признал, что вопрос о проблемных моментах при эксплуатации американских систем ПРО обсуждался неоднократно. Вашингтон, как уточнил руководитель ведомства, был проинформирован о планах Японии заранее. Вполне вероятно, что за разрыв контракта Токио еще предстоит выплатить американцам серьезные отступные.

В настоящее время японские власти ищут альтернативу Aegis Ashore, чтобы защитить страну от ракетных ударов потенциального противника. По некоторым сведениям, ставку сделают на корабли, оснащенные аналогичными системами. В японском минобороны должны прийти к конкретным выводам на этот счет к сентябрю, когда местные ведомства будут подавать заявки на формирование бюджета на 2021 финансовый год.