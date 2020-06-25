Почему России нужно развивать производство накопителей энергии

Доля России в производстве современных накопителей энергии, а проще говоря, аккумуляторов, пока очень скромна. Потенциал крупнейших отечественных производителей литий-ионных аккумуляторных ячеек (самых востребованных сейчас на рынке) составляет 0,15 ГВтч в год, но даже эти мощности не загружены полностью. Для сравнения, совокупные мировые мощности их производства в 2019 году составили 241 ГВтч в год, а к 2023 году превысят 638ГВтч в год.

Для нашей страны основная проблема заключается в том, что Россия на новом глобальном рынке литий-ионных аккумуляторов и электромобилей пока выполняет лишь роль поставщика сырья (никель, кобальт, медь, алюминий) с низкой добавленной стоимостью, в пределах 5% от цены готовой батареи. На внутреннем рынке не сформировались технологические лидеры, а государство пока не определилось с собственной стратегией в этом направлении.

Наибольшую долю на мировом рынке систем накопления энергии занимают аккумуляторы для электротранспорта - 30%, и этот сегмент, по-видимому, будет увеличиваться в дальнейшем. Аккумуляторы для двигателей внутреннего сгорания занимают второе место, на них приходится 21% производства накопителей. Кроме того все более значительную роль накопители играют в промышленности (13%) и генерации электричества (17%). Для солнечных и ветряных электростанций, которые не могут обеспечить постоянную выработку электричества, аккумуляторы играют такую же важную роль, как бесперебойные поставки угля для ГРЭС. Еще 13% рынка занимают аккумуляторы для портативной электроники.

Сейчас сектор электрохимических накопителей демонстрирует один из самых высоких в промышленности темпов роста и претендует на роль ключевого драйвера увеличения объемов инвестиций в ТЭК. В основе этого мирового тренда - климатическая повестка и переход к безуглеродной энергетике, сказано в исследовании VYGON Consulting "Накопители энергии в России: инъекция устойчивого развития".

Совокупный оборот мирового рынка накопителей в 2019 году оценен в 100 млрд долларов, и он постоянно растет. За десять лет он увеличился в два раза. По разным прогнозам объем инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2050 году составит от 12 до 22 трлн долларов, а это в свою очередь станет стимулом дальнейшего расширения рынка накопителей энергии. Ожидается, что к 2030 году спрос на них увеличится в 10 раз, в первую очередь, за счет развития электротранспорта и ВИЭ.

"Руководствуясь вчерашними инвестиционными сигналами, мы настойчиво уступаем другим странам технологическое лидерство", пояснил "Российской газете" один из авторов исследования, руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. В качестве примера, к чему привела такая позиция в прошлом, он привел ситуацию, когда из-за дешевого газа в 1980-е в СССР отказались от разработки больших газовых турбин для энергетики, и сейчас Россия покупает их в Германии и США.

При этом нельзя сказать, что Россия находится в стороне от мирового тренда. Например, по долгосрочному контракту с BASF "Норникель" будет поставлять никель для производства 300 тысяч электромобилей в год - это более половины всего существующего сейчас рынка. Но речь опять идет о поставках сырья.

Несмотря на масштабную ресурсную базу, а также научный и технологический потенциал, этот сегмент остается вне стратегического горизонта компаний и государства, сказал Посыпанко. По его мнению, Россия может занять достойное место на мировом рынке накопителей энергии, но для этого нужно решительно использовать свои сильные стороны: наличие внутреннего рынка автомобилей (около 2% мирового), доступ к разнообразной ресурсной базе и глобальные тренды субсидирования низкоуглеродной экономики.

Большинство развитых стран на сегодняшний день замечено в протекционизме развития электротранспорта и производства собственных систем накопления энергии. В качестве яркого примера можно привести торговый конфликт США и Китая, который напрямую связан с рынком накопителей - ввозные пошлины в США на китайские аккумуляторы были повышены с 0 до 7,5%.

России нельзя обнулять импортные пошлины для продукции с высокой добавленной стоимостью (электромобили и аккумуляторные батареи). С другой стороны нецелесообразно отменять экспортные пошлины на сырье, используемое в новой индустрии (редкоземельные металлы, алюминий, никель, кобальт, литий, ванадий, графит), считает Посыпанко. С его точки зрения, если своевременно не предпринять комплексных стратегических мер, отечественный рынок останется пассивным покупателем новых технологий - накопителей и электромобилей, стремительно дешевеющих и конкурирующих с традиционной энергетикой и транспортом.