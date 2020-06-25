Новости

Власти Кубани объявили о снятии новых ограничений в крае 15:26
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества 15:21
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада 15:16
В Новой Москве построят 25 станций метро 15:06
На конференции АРТtalk обсудят будущее творческой индустрии 15:00
"Растерялся". Водитель каршеринга объяснил, почему выехал на встречку МКАД 15:00
В Забайкальском крае создадут обсерватор для пациентов с COVID-19 14:55
Торпедная атака греческой подлодки попала на видео 14:54
Мурманский траулер "Кокшайск" сел на мель в Норвежском море 14:52
Более 86 тысяч человек досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию 14:39
В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков "Оренбурга" 14:20
СК завел уголовное дело после гибели парапланериста в горах Сочи 14:14
Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов 14:13
Бизнесу выделят 20 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты 14:10
Путин и Лукашенко могут встретиться в Тверской области 14:05
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном "В ожидании варваров" 14:03
Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку товаров 14:01
Редкий "Запорожец": уникальный пикап 1993 года выпуска 14:01
Путин пообщается с Макроном по видеосвязи 14:00
Воздух в Москве прогреется до рекорда 13:58
Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР 13:57
В России отменят репатриацию валютной выручки 13:53
Доставка грузов в Крым железной дорогой подешевеет на 27-50 процентов 13:50
Песков рассказал о ситуации с открытием границ 13:48
Тизер: продолжение "Рассказа служанки" выйдет в 2021 году 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 14:01
Рубрика: Экономика

Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку товаров

Текст: Екатерина Петрова

Расходы на маркировку для малого бизнеса, который занят обувным производством, составят около 22 тысяч рублей, подсчитали в Минпромторге совместно с экспертами системы "Цифровой знак".

Для работы малому предприятию понадобится приобрести принтер, чтобы печатать этикетки. Стоимость такой техники оценивается в 10-11 тысяч рублей. Также потребуется сканер, аппликатор и электронная цифровая подпись. "Все это 22-25 тысяч рублей, а у некоторых бывает и поменьше", - рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов во время прямой линии по маркировке.

Фото: Константин Заваржин
Покупатели смогут зарабатывать на проверке обязательной маркировки

По его словам, необходимо сделать базовые вложения. Однако они не должны исчисляться десятками тысяч рублей. "Маркировка, и мы говорили об этом с бизнесом, снижает определенные издержки - это факт. Поэтому, с одной стороны, есть базовая инвестиция: для больших производств дороже, для маленьких - небольшие деньги, - но с другой стороны, открываются другие преимущества, которые позволяют снижать свои издержки уже в процессе производственной деятельности и в процессе идентификации продукции", - сказал Виктор Евтухов.

У предприятий в обязательном порядке также должна быть онлайн-касса, напомнил председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Кроме того, малые и средние предприниматели могут воспользоваться бесплатным сервисом электронного документооборота. Для медицинских организаций разработан сервис "Фарма.Просто" и приложение "Фарма.Сканер". "Такое приложение есть для фармы, оно в очень скором будущем появится для других товарных групп", - сказал Дубин.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО
Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
как сэкономить на квартплате