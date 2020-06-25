Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку товаров

Расходы на маркировку для малого бизнеса, который занят обувным производством, составят около 22 тысяч рублей, подсчитали в Минпромторге совместно с экспертами системы "Цифровой знак".

Для работы малому предприятию понадобится приобрести принтер, чтобы печатать этикетки. Стоимость такой техники оценивается в 10-11 тысяч рублей. Также потребуется сканер, аппликатор и электронная цифровая подпись. "Все это 22-25 тысяч рублей, а у некоторых бывает и поменьше", - рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов во время прямой линии по маркировке.

По его словам, необходимо сделать базовые вложения. Однако они не должны исчисляться десятками тысяч рублей. "Маркировка, и мы говорили об этом с бизнесом, снижает определенные издержки - это факт. Поэтому, с одной стороны, есть базовая инвестиция: для больших производств дороже, для маленьких - небольшие деньги, - но с другой стороны, открываются другие преимущества, которые позволяют снижать свои издержки уже в процессе производственной деятельности и в процессе идентификации продукции", - сказал Виктор Евтухов.

У предприятий в обязательном порядке также должна быть онлайн-касса, напомнил председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Кроме того, малые и средние предприниматели могут воспользоваться бесплатным сервисом электронного документооборота. Для медицинских организаций разработан сервис "Фарма.Просто" и приложение "Фарма.Сканер". "Такое приложение есть для фармы, оно в очень скором будущем появится для других товарных групп", - сказал Дубин.