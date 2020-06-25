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25.06.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Испытание на меткость

Покупатели заработают на проверке маркировки товаров
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Пользователи мобильного приложения "Честный знак" смогут заработать на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки. Для этого запущен конкурс с призовым фондом в 500 тысяч рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Конкурс запускается в рамках новой программы лояльности. Участникам предложат сканировать коды Data Matrix, которые сегодня наносятся на этикетки, упаковки, коробки с лекарствами, сигаретами, обувью, шубами и парфюмерной продукцией. Если такой код отсутствует - значит товар продается с нарушениями.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Для участия в конкурсе нужно скачать приложение "Честный ЗНАК", авторизоваться и начать сканировать Data Matrix коды на товарах, а также QR-коды на чеках, подтверждающих покупку. Первые 10 пользователей, которые до 31 июля совершат 35 сканирований, получат по 50 тысяч рублей.

"Хотим, чтобы проверка подлинности кодов маркировки вошла у людей в привычку, потому что всем важно знать, что мы потребляем и носим. Конкурс с крупными денежными призами, который мы запустили, - первый шаг к запуску масштабной программы лояльности, по которой пользователи смогут зарабатывать, проверяя коды товаров", - рассказал руководитель продукта "Честный ЗНАК" Евгений Матвеев.

С 1 июля маркировка лекарств и обуви в России становится обязательной. С этой же даты прекращается оборот немаркированных сигарет. Позднее маркировка распространится на духи, товары легпрома, напитки и молочную продукцию, шины и фототехнику.

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