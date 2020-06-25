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25.06.2020 18:41
Рубрика: В мире

Страна, победившая бедность

Благодаря последовательной политике реформ и открытости за минувшие 40 лет с нищетой расстались около 700 миллионов китайцев
Текст: Константин Волков
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8192)
В Пекине прошло одно из самых важных событий политической жизни Китая - "две сессии", на которых определяются цели и задачи на ближайшие годы, а также подводятся итоги. Речь идет о сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), которая состоялась 21 мая, и сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва - высшего законодательного органа КНР, которая прошла с 22 по 28 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил направления развития Китая на съезде ВСНП. Фото: AP Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил направления развития Китая на съезде ВСНП. Фото: AP
Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил направления развития Китая на съезде ВСНП. Фото: AP

Сессия ВСНП в этом году началась с минуты молчания в память скончавшихся от эпидемии коронавируса, после чего делегаты приступили к работе. Делегаты были в масках, как того требуют санитарные правила.

На сессиях всегда обсуждается целый комплекс проблем, касающихся самых разных областей. Однако с учетом эпидемии коронавируса наибольший интерес для КНР представляют борьба с бедностью и экономическое развитие в ближайшей перспективе.

Как сказано в докладе, представленном на нынешней сессии ВСНП, уже в этом году все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности, будет полностью "выведено из бедствующего состояния". При этом центральные и региональные власти, напротив, должны быть готовы к сокращению бюджетных расходов.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, для 1,4-миллиардной страны наступит общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", - пишет ведущее китайское государственное издание "Жэньминь жибао".

За минувшие 40 лет около 700 миллионов граждан КНР расстались с нищетой. Это было сделано благодаря последовательной политике реформ и открытости, проводимой властями с 1978 года. На протяжении всех этих десятилетий действовали государственные программы помощи малоимущим. Так, осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в провинцию Хунань заявил о необходимости оказания нуждающимся адресной помощи. Она подразумевала осуществление конкретных мер в каждом случае с учетом причин бедственного положения.

"Китаю удалось избавить от бедности более 700 миллионов человек в сельской местности - цифра грандиозная", - отметил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Надо отметить, что Китай распространяет свой опыт борьбы с бедностью и на другие страны. Как было сказано в "Докладе о прогрессе, достигнутом Китаем в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", опубликованном осенью 2019 года, КНР приняла участие примерно в ста проектах по сокращению бедности во многих развивающихся странах. Китай делится своим опытом посредством организации различных программ обучения и форумов, а также путем строительства в таких развивающихся странах, как Лаос и Камбоджа, специальных "деревень, демонстрирующих сокращение бедности на практике".

Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность в 2020 году

"Китай шел к победе над нищетой все последние десятилетия, - рассказал "ДК" известный востоковед Юрий Тавровский. - С приходом к власти Си Цзиньпина эта борьба стала разворачиваться особенно динамично, поскольку в плане Си Цзиньпина "Китайская мечта" была заложена установка победить нищету к 2021 году, когда исполнится 100 лет со дня основания Компартии Китая".

По словам Юрия Тавровского, уже в 2019 году было ясно, что Пекин сможет достичь этой цели в самое ближайшее время. Конечно, эпидемия коронавируса несколько усложнила ситуацию, однако не помешает полному искоренению нищеты. "Уверен, что в конце 2020 года Пекин заявит об окончательной победе над нищетой, - считает Тавровский. - Это будет первый случай в мире". Другие государства, по словам эксперта, должны воспользоваться примером Китая, потому что бедность и жизнь за гранью прожиточного минимума не редкость даже в самых развитых странах.

"В Китае, - рассказал Тавровский, - в 1978 году 95 процентов населения жили в нищете. К 2012 году их осталось 99 миллионов человек. В 2020 году не останется ни одного".

Фото: AP

Порог крайней бедности в Китае определяется самостоятельно каждой провинцией. Для примера Юрий Тавровский привел цифры по Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Там все население по уровню достатка разделено на четыре цветовых уровня. Зеленый означает, что годовой доход семьи превышает 5 тысяч юаней (700 долларов), это считается нормальным. Следующий, желтый уровень с годовым доходом 4500-5000 юаней (630-700 долларов), что, в принципе, приемлемо, хотя и недостаточно. Однако настоящая бедность - это оранжевый и красный уровни с годовым доходом 4000-4500 юаней и до 4000 юаней (560 долларов) соответственно.

Фото: iStock
Возрождение китайской экономики продолжается

- В настоящее время, - отмечает эксперт, - из-за пандемии порядка 60-70 миллионов крестьян-мигрантов лишились работы. Плюс на фоне последствий коронавируса перед властями стоит проблема трудоустройства выпускников вузов. Чтобы помочь регионам справиться с этими проблемами, власти выделяют 20 миллиардов долларов для помощи бедным районам и еще 15 миллиардов долларов - для пострадавших от эпидемии.

Си Цзиньпин на объединенном заседании членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая отметил, что "китайские крестьяне должны следовать к всеобщему благосостоянию", в стороне не останется ни один человек. По его словам, понижать статус сельского хозяйства нельзя, нужно сосредоточить все силы, чтобы решить проблемы в этом секторе.

Фото: REUTERS

Что касается дальнейшего развития экономики после эпидемии коронавируса, то на 2020 год впервые начиная с 1994 года не были определены количественные установки роста ВВП, об этом в своем докладе заявил премьер-министр КНР Ли Кэцян. Это вызвано тяжелыми последствиями эпидемии, оказавшими влияние на экономику КНР, что привело к сокращению ВВП в первом квартале нынешнего года на 6,8 процента. Ли Кэцян назвал это падение "ценой, которую страна заплатила за сдерживание эпидемии". Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что экономическую ситуацию в Китае "надо анализировать с комплексной, диалектической и долгосрочной точки зрения" и прикладывать усилия для "появления новых возможностей и достижения новых успехов". Вместо того чтобы заявлять о показателях, которых нужно придерживаться, китайские власти предпочли поставить гибкие цели. Главными задачами на 2020 год объявлены стабильная занятость, борьба с бедностью, а также достижение цели построения общества средней зажиточности. Правда, некоторые количественные показатели на сессии ВСНП названы все же были. Среди них создание более 9 миллионов рабочих мест, инфляция на уровне 3,5 процента, уровень безработицы, который не должен превысить 6 процентов. При этом дефицит госбюджета КНР составит 1 триллион юаней (порядка 141,6 миллиарда долларов), это 3,6 процента ВВП.

Для помощи бедным районам выделено 20 миллиардов долларов

Главной задачей властей станет помощь регионам в обеспечении занятости, поддержании уровня жизни населения и обеспечении функционирования рынка. Происходить это будет через механизм межбюджетных трансфертов. Также регионы смогут в этом году выпустить большее количество целевых облигаций, всего на сумму 3,75 триллиона юаней (525,9 миллиарда долларов), чтобы привлечь больше средств для поддержания экономики провинций. Порядка 600 миллиардов юаней (84,1 миллиарда долларов) будут потрачены на бюджетные инвестиции.

Фото: REUTERS

Что касается налогового бремени, то оно в 2020 году будет снижено на 2,5 триллиона юаней (352,6 миллиарда долларов). Речь идет о снижении ставок или временной отмене НДС и отчислений в пенсионные и другие фонды, освобождение средних, малых и микропредприятий от страховых отчислений.

Си Цзиньпин, выступая перед делегатами 21 мая, призвал обеспечить стабильность на "шести фронтах" и безопасность в шести областях. Шесть фронтов - занятость, финансовый сектор, внешняя торговля, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции и ожидания от перспектив. Шесть областей - занятость, обеспечение жизненных потребностей населения, работа рыночных субъектов, продовольственная и энергетическая безопасность, стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, бесперебойное функционирование властей на низовых уровнях. Речь идет о том, что власти КНР, обеспечивая стабильность и безопасность в этих сферах, рассчитывают обеспечить надежность общей экономической ситуации. "Сохраняя стабильность, мы будем двигаться вперед и таким образом закладывать прочный фундамент для полного достижения среднезажиточного общества", - сказано в докладе о работе правительства, представленном на нынешней сессии ВСНП.

Китайские потребители после пандемии будут тратить на 33-39% больше

Это можно сравнить с тренировками спортсмена, который сначала выполняет разминку, чтобы подготовить и укрепить все тело, и лишь потом приступает к более сложным задачам.

"Задача по количественному росту ВВП не была поставлена по двум причинам, - пояснил "ДК" Юрий Тавровский. - Во-первых, это опасение прихода второй волны коронавируса, а во-вторых, неопределенные перспективы китайского экспорта. Пока что неясно, насколько велики будут доходы от него, учитывая неустойчивое экономическое и эпидемиологическое положение в других странах". По словам эксперта, Китай подошел к вопросу совершенно рационально. При этом, отмечает Юрий Тавровский, решение отказаться от четких цифровых установок далось руководству КНР нелегко, поскольку все привыкли к ориентирам в виде конкретных чисел.

Прямая речь

Юрий Тавровский, председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития:

В Китае экономика движется по восходящей траектории. Общество еще больше объединилось на основе патриотизма. Политическое руководство никому не удалось напугать, оно проявляет сплоченность и уверенность в своих силах. Попытки заокеанских оппонентов найти "зазоры в Китайской стене" выглядят убого на фоне судорожных схваток американских элит, ставящих страну на грань гражданской войны. Судя по ходу "Двух сессий" представительных органов Китая, а также по экономическим показателям за прошедшие четыре месяца, страна находится на верном пути. Похоже, что Китай, как и во время мирового финансового кризиса 2008 года, сможет выйти из нынешней ситуации "на форсаже" и даже ускорить создание новой экономики. Почти не остается сомнений, что вместо одной большой победы над бедностью будет одержана еще одна - над эпидемией коронавируса.

Онлайн-форум СМИ и аналитических центров Китая и России "Современный Китай и мир: борьба с эпидемией и подъем экономики"

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