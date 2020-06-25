Правительство РФ не будет переносить сроки обязательной маркировки

Объективных причин для переноса сроков обязательной маркировки с 1 июля 2020 года на более поздние даты нет. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров во время прямой линии по маркировке, которую проводит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его словам, это общая позиция правительства, которая также транслировалась депутатам Госдумы РФ. Позицию по сохранению установленных сроков маркировки парламентарии поддержали.

"С 1 июля по лекарственным средствам, обуви и табаку маркировка будет в обязательном порядке. Следующие товарные группы - по тем срокам, по которым приняты решения правительства, - также", - заявил Уваров, отметив, что предстоит работа по отладке и донастройке системы.

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркнул: к запуску с 1 июля обязательной маркировки по трем группам товаров все готово. "Цифровая маркировка товаров вводится для того, чтобы обезопасить наших граждан от приобретения нелегальной продукции, контрафакта", - подчеркнул он. Каждый товар получит свой цифровой паспорт. Это позволит идентифицировать каждую конкретную единицу продукции, полностью проследить ее оборот - от производителя до конечного потребителя.

По сути, создается отдельный сегмент цифровой экономики. "Мы говорим уже о переходе на электронный документооборот. Это создание огромных верифицированных, точных автоматизированных, а не примерных массивов данных, то есть Big Data", - сказал Виктор Евтухов.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов, обуви и табачной продукции (сигареты и папиросы) вступает в силу с 1 июля 2020 года. С этой даты оборот немаркированной обуви и табака будет запрещен. Лекарства, которые не были промаркированы до 1 июля, разрешено будет продавать до истечения срока их годности.

В системе цифровой маркировки сегодня зарегистрировано более 220 тыс. участников. "По отраслям: 64 тысячи - это фарма, 55 тысяч - это обувь и 75 тысяч - табак. При этом ежедневно перед 1 июля количество подключений превышает тысячу новых компаний", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Сумма вложений в систему цифровой маркировки до конца года составит около 20 млрд рублей.