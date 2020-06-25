Правительство РФ не будет переносить сроки обязательной маркировки

"С 1 июля по лекарственным средствам, обуви и табаку маркировка будет в обязательном порядке. Следующие товарные группы - по тем срокам, по которым приняты решения правительства, - также", - заявил Уваров, отметив, что предстоит работа по отладке и донастройке системы.
В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркнул: к запуску с 1 июля обязательной маркировки по трем группам товаров все готово. "Цифровая маркировка товаров вводится для того, чтобы обезопасить наших граждан от приобретения нелегальной продукции, контрафакта", - подчеркнул он. Каждый товар получит свой цифровой паспорт. Это позволит идентифицировать каждую конкретную единицу продукции, полностью проследить ее оборот - от производителя до конечного потребителя.
По сути, создается отдельный сегмент цифровой экономики. "Мы говорим уже о переходе на электронный документооборот. Это создание огромных верифицированных, точных автоматизированных, а не примерных массивов данных, то есть Big Data", - сказал Виктор Евтухов.
Обязательная маркировка лекарственных препаратов, обуви и табачной продукции (сигареты и папиросы) вступает в силу с 1 июля 2020 года. С этой даты оборот немаркированной обуви и табака будет запрещен. Лекарства, которые не были промаркированы до 1 июля, разрешено будет продавать до истечения срока их годности.
В системе цифровой маркировки сегодня зарегистрировано более 220 тыс. участников. "По отраслям: 64 тысячи - это фарма, 55 тысяч - это обувь и 75 тысяч - табак. При этом ежедневно перед 1 июля количество подключений превышает тысячу новых компаний", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Сумма вложений в систему цифровой маркировки до конца года составит около 20 млрд рублей.