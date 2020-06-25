Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров

Дальневосточные предприятия должны получить поддержку в переобучении кадров. Соответствующее поручение заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК ДВ).

Количество официально зарегистрированных безработных в регионе за последнее время выросло вчетверо до 21,5 тыс. человек. При этом более половины из них не имеет высшего образования. "АРЧК должно стать основным инструментом в решении вопроса трудоустройства в ситуации, вызванной последствиями распространения коронавирусной инфекции. Агентство должно помочь краю профинансировать переобучение людей. Нам необходимо закрывать те специальности, которых не хватает", - заявил Трутнев во время совещания по вопросу социально-экономического развития Забайкальского края. По его словам, требуется проработка программы обучения людей с целью их занятости по всему Дальнему Востоку. Препятствовать оттоку кадров из региона позволит и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Трутнев также отметил, что в регионе запущены новые предложения для жителей региона. К примеру, в рамках программы "Дальневосточный гектар" можно получить землю. Таким правом в Забайкалье воспользовалось более 3 тыс. граждан. "Это "Дальневосточная ипотека" под 2% годовых, и уже выдано более 500 льготных кредитов. Запущена специальная программа модернизации и развития социальной инфраструктуры центров экономического роста", - привел примеры Трутнев.

Еще одной темой совещания стали вопросы, связанные с горнорудной промышленностью. Запасы полезных ископаемых в Забайкальском крае оцениваются в 16,5 трлн рублей - это золото, серебро, редкоземельные металлы, уголь и литий. При ответственном освоении этих ресурсов в крае могло быть создано 54 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций достигла бы 900 млрд инвестиций. Однако сейчас весомая часть месторождений - с запасом более чем на 2,9 трлн инвестиций - не осваивается.

В числе вопросов - так называемые "спящие лицензии", когда работы в рамках заключенного лицензионного соглашения своевременно не доводятся до стадии разработки месторождения. Список компаний, которые не выполняют положения лицензионного соглашения, будет составлен в течение месяца, сообщил заместитель руководителя Федерального Агентства по недропользованию Сергей Аксенов. "Спящих лицензий не бывает. Бывают спящие чиновники. Лицензии бывают невыполненные. Если условия лицензии не выполнены, то это говорит о том, что не выполнен пользователем договор с государством", - заявил Трутнев. По его словам, у компаний, получивших лицензию, должна возникать ответственность. Если соглашения не выполнятся, то лицензию необходимо забирать, выставлять на торги. "Иначе получаются, что недра простаивают, а те, кто взялись их разрабатывать, обманывают государство. В сложившейся ситуации нужно разобраться и сделать доклад в Правительство РФ", - подчеркнул Юрий Трутнев.