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25.06.2020 18:42
Рубрика: В мире

Первоочередные задачи определены

Председатель КНР обозначил приоритеты национального экономического развития
Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8192)
Председатель КНР перерасставил акценты национального экономического развития на среднесрочную перспективу. Выступая 23 мая на прениях Народного политического консультативного совета Китая (высшего совещательного органа КНР), глава государства призвал "искать в кризисе новые возможности, адаптируясь к новой ситуации развивать новую стратегию".
Пекинцы с повышенным вниманием следили за проходившей 22-28 мая сессией Всекитайского собрания народных представителей. Фото: REUTERS Пекинцы с повышенным вниманием следили за проходившей 22-28 мая сессией Всекитайского собрания народных представителей. Фото: REUTERS
Пекинцы с повышенным вниманием следили за проходившей 22-28 мая сессией Всекитайского собрания народных представителей. Фото: REUTERS

Он констатировал "высокое давление" на китайскую экономику. Хотя она начинает постепенно восстанавливаться после удара коронавирусной инфекции, новые трудности несет общая дестабилизация глобальной экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19. "Мы сталкиваемся с рецессией в мировой экономике, резким падением глобальной торговли и инвестиций, турбулентностью глобального финансового рынка, тенденциями деглобализации, растущим протекционизмом и политикой односторонних действий в некоторых странах, ростом геополитических угроз. Мы должны искать пути развития в менее стабильной и менее предсказуемой глобальной ситуации", - отметил председатель КНР.

В Пекине понимают, что такая ситуация уже сейчас в корне меняет внешние условия поступательного развития КНР. До сих пор "тройкой" роста китайской экономики являлись внутреннее потребление, инвестиции в основные фонды и внешняя торговля. Сейчас же, с критическим падением спроса на внешних рынках, внешняя торговля становится не столько "локомотивом", сколько временным "тормозом" экономического развития. Ощутимая зависимость экономического развития от внешней обстановки делает Китай уязвимым.

Фото: REUTERS
Экономику КНР подстегнут к росту

В таких условиях председатель КНР предложил перенести акценты национального роста на внутреннее потребление и развитие инновационной экономики. "В будущем внутреннее потребление станет альфой и омегой экономического развития", - подчеркнул глава китайского государства. Он добавил, что рост внутреннего потребления есть чем обеспечить как со стороны спроса, так и со стороны предложения. "В Китае - более 100 миллионов рыночных субъектов и более 170 миллионов высокопрофессиональных специалистов во всех отраслях. У нас - сильный средний класс численностью более 400 миллионов человек, который создает мощный внутренний рынок", - отметил председатель КНР.

Показательно, что развитию внутреннего потребления уделена существенная часть представленного на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа государственной и законодательной власти КНР) Плана социально-экономического развития на 2020 год. В документе поставлена задача всемерно продвигать восстановление потребления после удара COVID-19 как на традиционных, так и на онлайн-площадках, интегрировать различные платформы потребления.

Министр иностранных дел Ван И: "Глобализация - необратимая тенденция. Это как океан, в который впадают все реки. Поток этих рек невозможно повернуть вспять, как невозможно повернуть вспять и глобализацию"

Кроме того, Китай намерен "превратить отдельные города в международные центры потребления", активно развивать кластер ночного потребления. Будут запущены такие интересные проекты, как программа обновления бытового оборудования, на которую будут выделены дополнительные государственные субсидии. Предполагается, что она решит сразу две задачи: повысит потребительскую активность, а также решит часть экологических проблем, поскольку новая бытовая электроника куда менее энергоемка.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время онлайн-пресс-конференции в Пекине, Китай, 24 мая 2020 года. Фото: EPA

Для повышения потребительской активности на внутреннем рынке необходимо обеспечить стабильные доходы населения. Первоочередной задачей в этом направлении названа поддержка низкого уровня безработицы за счет созданиях новых рабочих мест (в нынешнем году их будет создано около 9 миллионов), а также за счет полной ликвидации нищеты. Си Цзиньпин напомнил, что к началу нынешнего года в КНР оставалось 2707 беднейших деревень в 52 беднейших уездах. К концу 2020‑го все они будут выведены из-за черты абсолютной бедности.

В 2020 году в КНР будет создано около 9 миллионов рабочих мест

Вместе с тем, председатель КНР отметил, что повышенное внимание внутреннему потреблению и инновациям далеко не означает, что Китай "закроется от внешнего мира". Наоборот, страна продолжит "продвигать экономическую глобализацию и создание открытой глобальной экономики".

В Пекине считают, что экономическая глобализация - необратимый процесс, который несет пользу всем субъектам глобальной экономики.

Фото: iStock
Возрождение китайской экономики продолжается

Комментируя расставленные руководством КНР приоритеты экономического развития, наблюдатели отмечают: Пекин предлагает более интересный и комплексный подход к экономическому восстановлению и развитию, чем многие страны Запада. "Страны Запада, в том числе США, латают дыры в экономике большим объемом ликвидности. В случае США эта схема еще работает, поскольку практика включения печатного станка уже не раз была опробована Вашингтоном. Китай идет по пути более фундаментальных преобразований", - говорит эксперт Китайского Народного университета Бянь Юнцзу. "Китайское экономическое развитие не такое, как в других странах. Власти КНР могут задействовать больше ресурсов и средств для углубления экономического развития. Возьмем в пример США. Они лишь выпускают дополнительную наличность или предоставляют субсидии для компаний. Такие меры лишь частично могут помочь экономическому росту и стабильности. Ведь экономическое развитие зависит от общей макроэкономической ситуации. И здесь все не ограничивается ликвидностью. Важен и бизнес-климат, повышение доходов населения, устойчивая политика. Власти КНР стимулируют и развивают экономику во всех областях", - поясняет эксперт. С ним согласен руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. "Мне кажется, стимулы вполне достаточные. Китай одновременно старается учесть и эпидемиологическую ситуацию, и, в то же время, не допустить рост безработицы и социальных волнений. Важно также избежать чрезмерного разрастания долгового бремени. Поэтому здесь нужна некоторая пропорция, а не заливание экономики деньгами", - отметил эксперт.

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