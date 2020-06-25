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25.06.2020 12:00
Рубрика: Общество
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Премьера научно-популярного мультсериала "IP Stories: истории из истории" на Science Fest 2020

Ассоциация IPChain - партнер международного фестиваля науки и инноваций Science Fest 2020 - представит в рамках онлайн-программы первый российский цикл образовательных мультфильмов об интеллектуальной собственности "IP Stories: истории из истории".
Фото: Официальный аккаунт Science Fest Фото: Официальный аккаунт Science Fest
Фото: Официальный аккаунт Science Fest

Серия мероприятий Science Fest 2020 пройдет с июля по август в формате онлайн, который впервые позволит раскрыть насыщенную программу в гармоничном сочетании готового цифрового контента нового поколения и онлайн-конференций, лекций, интерактивных мастер-классов. Организаторами события выступают Фонд Росконгресс и проект "Территория инноваций". На страницах Science Fest 2020 и Фонда Росконгресс в социальных сетях, а также на ресурсах партнеров будут транслироваться стримы с интервью и выступлениями предпринимателей и инноваторов, видеороликами об изобретениях и технологиях, меняющих или уже изменивших мир.

Фото: Olivier DOULIERY / AFP
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"Одна из наших главных задач - сформировать сообщество единомышленников, которые так же, как и мы, любят науку и все то, что влияет на развитие нашей планеты. При разработке концепции фестиваля мы очень внимательно анализировали, что интересно современной молодежи, что ее волнует. Основываясь на этом, мы подготовили большой объем приятного, симпатичного контента, который будет доступен всем желающим", - отметил автор проекта Science Fest Дмитрий Срывков.

Анимационный проект Ассоциации IPChain "IP Stories: истории из истории", подготовленный агентством комплексных коммуникационных решений Prophet совместно со сценаристом и драматургом, членом Академии российского телевидения Мариной Собе-Панек, отлично вписывается в обновленную концепцию фестиваля, поскольку вместе с уникальным содержанием его отличает новая для России стилистика подачи научно-популярного материала.

"Исследователи все чаще говорят о том, что человечество стремительно приближается к сингулярности, когда технологии смогут самосовершенствоваться без нашего участия. Однако пока творцом, изобретателем остается человек. И порой так же, как много веков назад, он сталкивается с похожими проблемами в области интеллектуальной собственности - неважно, изобретал ли он колесо, паровой двигатель или квантовый компьютер. Поэтому в нашем проекте "IP Stories: истории из истории" мы хотели выделить эти неизменно важные вопросы - как и зачем защищать свои идеи, кто такие патентные тролли, в чем суть авторских прав - и в легкой, увлекательной форме дать на них исчерпывающие ответы", - говорит член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Евгения Дорофеева.

Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
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Повествование в мультсериале ведется от лица фирменного героя Ассоциации IPChain - Горыныча. Каждая из его голов символизирует одно из направлений интеллектуальных прав - авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность. Среди главных персонажей первых выпусков "IP Stories: истории из истории" - Пушкин, Ньютон и Джеймс Уатт, которого современники посчитали первым в мире "патентным троллем".

Принять участие в фестивале Science Fest 2020 можно с любого устройства - компьютера, планшета или смартфона. Будут доступны все ключевые тематические кластеры: топ-10 инноваций; лонгриды и видеорепортажи о внедрении новых технологий в российских и зарубежных компаниях; интервью с топ-менеджерами, отвечающими за научные разработки и цифровизацию; обзоры научно-исследовательской деятельности вузов; лекции и воркшопы технических гуру и новаторов в робототехнике, дизайне и прототипировании; прямые эфиры и интерактивные стримы.

Программа фестиваля будет транслироваться на онлайн-площадках Фонда Росконгресс, включая YouTube-канал "Росконгресс-ТВ", официальный сайт и социальные сети, а также на ресурсах партнеров фестиваля.

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