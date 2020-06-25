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25.06.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Добыча заметалась

Преодолеют ли цены на нефть докризисные рубежи
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Нефти марки Brent 23 июня не хватило всего 7 центов, чтобы превысить отметку 44 доллара за баррель, впервые с 6 марта. Подоспевшие из США новости о росте добыче в стране на 500 тыс. баррелей в сутки впервые отбросили котировки к 40 долларам за баррель. "Докризисный" рубеж если и будет преодолен, то только на короткое время.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Очередной рост цен был связан в первую очередь с действием новой сделки ОПЕК+ и восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты в Европе и странах АТР. Дополнительным фактором стала восстановление потребления в регионах, которые снабжают нефтью лидеры по объемам сокращения добычи - Россия и Саудовская Аравия. Например, ожидается, что морской экспорт российской нефти в Европу сократится в июле до уровня 2008 года. Ранее Саудовская Аравия официально заявляла о запланированном сокращении на 30% экспорта своей нефти в июне. С начала июня улучшили свои прогнозы по среднегодовой цене нефти Минэнерго США (с 34,13 до 38 долларов за баррель) и Bank of America (с 37 до 43,7 доллара). При этом многие эксперты, напротив, указывает на предвестники нового снижения цен - это выросшие риски второй волны эпидемии и торговая напряженность между Китаем и США.

Биржевые спекуляции сейчас играют против роста цен

С марта добыча нефти в США снизилась на 2 млн баррелей в сутки, но после возвращения цены на сорт WTI к 40 долларам пошли разговоры о начале медленного роста производства. Впрочем, говорить об этом рано, пока не начнется устойчивый тренд восстановления объемов бурения, подчеркнул директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

В третьем квартале цены будут колебаться в районе 40 долларов за баррель, сказал главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, риск еще более глубокого снижения возникает из-за опасности разногласий в ОПЕК + и увеличения запасов нефти в мире. За последние несколько месяцев китайские и индийские НПЗ наполнили до отказа свои хранилища дешевой нефтью, сильно поспособствовав восстановлению спроса. Но в дальнейшем это может стать тормозом для выздоровления рынка.

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Большое значение будут иметь решения встречи ОПЕК+ в середине июля. Если будет принято решение увеличить добычу в августе на 2 млн баррелей в сутки, то цены снизятся, если же сокращение в размере 9,7 млн барр. в сутки будет продлено, то рынок получит поддержку, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Но в любом случае рост цен ограничен большими запасами.

Как всегда большое значение продолжают играть биржевые спекуляции, которые могут оказать влияние на цены в краткосрочном периоде. "А краткосрочные факторы сейчас играют против роста цен", - считает Василий Танурков.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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