Новости

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн 23:01
На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд 22:50
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 22:48
В Подмосковье утонули трое детей 22:42
В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус 22:23
На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч 22:20
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram 21:56
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем 21:50
Приднестровью грозит большое наводнение 21:45
Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам 21:44
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 21:20
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 21:11
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 20:59
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 20:33
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 21:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Китая представили на HFA Discoveries (научной платформе Европейского общества кардиологов) результаты исследования, согласно которому микробиологический состав налета на языке человека различается у здоровых и кардиологических больных. Об этом сообщает портал EurekAlert!

Таким образом с помощью простого и доступного соскоба с языка можно проводить диагностику и масштабный скрининг сердечной недостаточности.

Фото: iStock / masterzphotois
В России стартовала программа онлайн-тестирования возраста сердца

Язык давно считается "зеркалом" некоторых болезней. Так, язык просят показать и врач-гастроэнтеролог, и терапевт, применяя в своей практике этот дополнительный метод диагностики. Состав микробиома на оболочке языка может стать ранним маркером для диагностики рака поджелудочной железы. Теперь выяснилось, что и при сердечных болезнях язык может сказать о их наличии.

У здорового человека язык бледно-красного цвета с бледно-белым налетом. Пациенты с сердечной недостаточностью имеют более красный язык, а налет становится желтым, причем по мере развития заболевания эти признаки усугубляются.

Ученые исследовали состав микробиома языка пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сравнили его со здоровыми людьми. При этом для чистоты эксперимента проследили, чтобы участники исследования не страдали заболеваниями полости рта, зубов либо инфекциями верхних дыхательных путей.

Соскобы с языка выявили однотипность микроорганизмов у пациентов кардиологического отделения. "Состав, количество и доминирующие бактерии кожного покрова языка различаются у больных сердечной недостаточностью и здоровых людей", отметили ученые. При прогрессирующей сердечной недостаточности отмечена тенденция к снижению уровня эубактерий и солобактерий.

Исследования будут продолжены, чтобы выяснить механизмы, связывающие микроорганизмы на поверхности языка с функциональной деятельностью сердца.

Общество Наука

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России