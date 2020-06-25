Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем

Ученые из Китая представили на HFA Discoveries (научной платформе Европейского общества кардиологов) результаты исследования, согласно которому микробиологический состав налета на языке человека различается у здоровых и кардиологических больных. Об этом сообщает портал EurekAlert!

Таким образом с помощью простого и доступного соскоба с языка можно проводить диагностику и масштабный скрининг сердечной недостаточности.

Язык давно считается "зеркалом" некоторых болезней. Так, язык просят показать и врач-гастроэнтеролог, и терапевт, применяя в своей практике этот дополнительный метод диагностики. Состав микробиома на оболочке языка может стать ранним маркером для диагностики рака поджелудочной железы. Теперь выяснилось, что и при сердечных болезнях язык может сказать о их наличии.

У здорового человека язык бледно-красного цвета с бледно-белым налетом. Пациенты с сердечной недостаточностью имеют более красный язык, а налет становится желтым, причем по мере развития заболевания эти признаки усугубляются.

Ученые исследовали состав микробиома языка пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сравнили его со здоровыми людьми. При этом для чистоты эксперимента проследили, чтобы участники исследования не страдали заболеваниями полости рта, зубов либо инфекциями верхних дыхательных путей.

Соскобы с языка выявили однотипность микроорганизмов у пациентов кардиологического отделения. "Состав, количество и доминирующие бактерии кожного покрова языка различаются у больных сердечной недостаточностью и здоровых людей", отметили ученые. При прогрессирующей сердечной недостаточности отмечена тенденция к снижению уровня эубактерий и солобактерий.

Исследования будут продолжены, чтобы выяснить механизмы, связывающие микроорганизмы на поверхности языка с функциональной деятельностью сердца.