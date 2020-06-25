Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться и никого не нужно принуждать принимать в нем участие, заявил президент России Владимир Путин на видеовстрече с членами Общественной палаты РФ нового состава. Федеральная ОП и палаты в регионах возьмут под свой контроль эту процедуру - за ходом голосования будут наблюдать более 500 тысяч человек.

Владимир Путин поблагодарил Общественную палату за активное участие в обсуждении, проработку текста поправок, разъяснения их сути и значения в диалоге с людьми. Глава государства отметил большую работу по формированию корпуса независимых наблюдателей: она была организована быстро, качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. "Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными", - подчеркнул Путин.

"Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане", - заявил он. Президент напомнил, что поправки не требуют общероссийского голосования, но он решил, что чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к ним. "Только они сами, только сами граждане вправе решать, каким быть нашему Основному Закону", - обосновал он.

Глава государства призвал вести активный мониторинг хода голосования с точки зрения "четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках". "А главное, конечно, - это гарантии свободного волеизъявления по важнейшему принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина", - заключил он.

Секретарь ОПРФ Лидия Михеева рассказала, что в состав рабочей группы по подготовке предложений по поправкам вошли девять представителей Общественной палаты. Поступило более 1,5 тысячи писем, предложений - все передавались в рабочую группу. ОПРФ направила и свои 18 поправок в Госдуму ко второму чтению, причем большую их часть законодатели приняли. "Если иметь в виду социальный эффект, который может дать принятие социальной части поправок, то, если вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить специальный доклад по этому вопросу", - предложила секретарь ОП.

Об организации общественного наблюдения рассказал руководитель экспертно-консультационной группы ОП по контролю за электронным голосованием Александр Малькевич. Ситуационные центры работают во всех регионах, свыше 200 волонтеров посменно принимают звонки в кол-центре и отвечают на любые вопросы. Общественными палатами назначены наблюдать за ходом голосования 450 тысяч человек. 18 партий направили своих представителей - примерно 150 тысяч человек - и 260 тысяч от общественных объединений - это более 1600 общественных организаций, сообщил докладчик. "Такой интерес у граждан быть общественными наблюдателями, что поток заявлений не прекращается, и мы решили рекомендовать до 29 июня включительно принимать заявки", - объявил Малькевич. Ожидается, что более полумиллиона человек в конечном итоге будут наблюдать за выборами, получится от 5 до 7 наблюдателей на каждый участок, из них 2-3 - непосредственно в помещении, остальные будут следить за ходом голосования на дому.

Выслушав докладчиков, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что работа должна быть организована на высшем уровне, чтобы результаты вызывали доверие: "Это абсолютно принципиальная вещь".

Встреча не ограничилась обсуждением темы голосования по поправкам в Конституцию. Путин попросил ОП усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией. Это вопросы поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО, перечислил он. В обращении к гражданам президент предложил увеличить ставку НДФЛ до 15 процентов на зарплаты, превышающие 5 млн рублей в год, и направить средства на лечение тяжелобольных детей. "Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей с безупречной репутацией", - сказал он вчера и предложил ОП внести свои предложения.

Контроля потребует и реализация плана по восстановлению экономики. Владимир Путин попросил Общественную палату подключиться к корректировке и мониторингу нацпроектов: они должны быть понятны гражданам и менять жизнь к лучшему. "В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчетам, а исходя из мнения людей", - пояснил он. Еще Путин предложил задействовать потенциал региональных общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. "Быть членом Общественной палаты - это высокий и почетный статус", - сказал он. И его нужно подтверждать постоянно.

Владимир Путин ответил на просьбы общественников. Так, замсекретаря ОП Александр Галушка предложил подумать над формированием совместного рабочего органа с кабинетом министров по практической реализации предложений палаты. Он напомнил, что в Послании глава государства говорил о народосбережении как о высшем национальном приоритете развития России. По его словам, потенциал Общественной палаты позволяет на регулярной основе готовить соответствующий общественный доклад о народосбережении.

Главное, конечно, — это гарантии свободного волеизъявления по важнейшему принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина

Путин поддержал идею подготовки такого рода докладов. Кроме того, глава государства пообещал проработать вопрос создания единого реестра общественных организаций. Директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев рассказал, что ежегодно десятки тысяч людей пропадают, при этом у них с собой находится мобильный телефон. Если летом спасатели часто успевают их найти, то зимой процент спасенных ниже. В ответ на это президент пообещал проработать вопрос о поиске пропавшего человека по геолокации его мобильного телефона.

Речь зашла об истории Второй мировой. Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну, а "кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин", но в учебниках и СМИ продвигают другое, сказал президент. "Последовательно, шаг за шагом, вымывают то, что не нравится", - констатировал он. Потому что западные страны ничему не учатся и "нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира", заметил Путин. Нужно добиваться правды о Второй мировой войне, выстроить политику так, чтобы она обеспечивала интересы России и чтобы никто не посмел марать память о наших героях, заключил он.