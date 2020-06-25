Путин пообщается с Макроном по видеосвязи

В пятницу, 26 июня, состоятся переговоры президентов России и Франции в онлайн-формате.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят двусторонние отношения и кризисные ситуации, уточнили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию агентства Reuters, которое со ссылкой на источник в Елисейском дворце анонсировало видеоконференцию двух лидеров в пятницу.

Они будут общаться один на один, пояснил журналистам представитель Кремля. Впрочем, начало переговоров будет открыто для прессы. "Опубликуем эти записи", - анонсировал он.

В первую очередь, главы государств обменяются мнениями по двусторонним отношениям, сказал Песков. "И это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций. Это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия", - перечислил он. Конечно же, возможны и другие темы, которые захотят обсудить главы государств.